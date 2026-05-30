Ieri il Catanzaro ha vinto. La Calabria ha vinto.

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Sì, hanno vinto. Perché ci sono partite che non si misurano soltanto con un risultato finale, ma con il coraggio, il carattere e le emozioni che riescono a trasmettere.

A Monza il Catanzaro ha giocato una partita straordinaria. Ha vinto 2 a 0 in casa di una squadra costruita per la Serie A. Ha lottato fino all'ultimo secondo. Ha sfiorato un'impresa che sembrava impossibile. È mancato un solo gol. Uno soltanto.

Ma quando una squadra esce dal campo tra gli applausi dei propri tifosi e di quelli avversari significa che qualcosa di importante è stato comunque conquistato.

In queste ore stanno arrivando messaggi da tutta Italia. Da Palermo, Lecce, Napoli, Castellammare, Pescara, Monza. Tifosi di altre squadre che hanno riconosciuto il valore di questo gruppo, la passione di questa tifoseria (Unica) e la bellezza di una storia che ha emozionato tutti, da nord a sud, perché abbiamo fatto innamorare tutta Italia di questa squadra di giovani.

E allora nessuno deve sentirsi sconfitto.

Questa squadra ha fatto qualcosa che va oltre il calcio. Ha ridato orgoglio ad una Città e ad una Regione intera. Ha fatto innamorare migliaia di persone. Ha fatto tornare i calabresi a sentirsi rappresentati da un gruppo di uomini che non ha mai mollato, neanche davanti alle difficoltà più grandi.

La tifoseria è stata immensa, come da tanti anni. Irriducibile.

Per mesi il Catanzaro è stato il volto migliore della Calabria. Quello della determinazione, del sacrificio, della serietà e della voglia di arrivare. Ha dimostrato che anche partendo da lontano si possono sfidare realtà più grandi e più ricche senza paura.

Il calcio a volte è crudele. Ti lascia ad un passo dal sogno. Ma chi arriva così vicino non deve abbassare la testa. Deve rialzarla ancora di più.

Come nella vita.

Perché questa non è la fine di un percorso. È la conferma che il percorso è quello giusto e che tutto è possibile.

Oggi più che mai tutta la Calabria deve stringersi attorno a questi colori. Perché il Catanzaro e la Calabria hanno semplicemente rinviato un appuntamento.

L'entusiasmo che abbiamo visto in questi mesi non deve spegnersi. Deve diventare ancora più forte. Deve trasformarsi nella spinta per ripartire e per riprovarci con ancora più convinzione.

Le grandi imprese nascono spesso dalle grandi delusioni. E le grandi squadre si riconoscono da come reagiscono dopo aver visto sfumare un sogno.

Noi abbiamo visto una squadra vera. Una società seria. Una tifoseria straordinaria. Una città che si è stretta attorno ai propri colori come non accadeva da anni.

Per questo oggi non c'è tristezza. C'è orgoglio.

L'orgoglio di essere catanzaresi. L'orgoglio di essere calabresi. L'orgoglio di aver mostrato all'Italia intera chi siamo davvero.

La storia continua.

Più forti di prima. Più uniti di prima. Più affamati di prima.

Forza Catanzaro. Forza Calabria. Il bello deve ancora venire.

Antonello Talerico Consigliere Comunale Catanzaro