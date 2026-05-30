Blocco del Brennero, protesta sull’autostrada e linea ferroviaria

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Manifestazione di 500 attivisti in Tirolo, traffico sotto controllo sull’A22. Indagini aperte sul rogo che ha interrotto la ferrovia del Brennero

Il corridoio del Brennero, uno degli snodi più importanti per i collegamenti tra Italia e Austria, è stato al centro di una giornata particolarmente delicata tra proteste ambientaliste, chiusure temporanee dell’autostrada e un grave episodio che ha coinvolto la linea ferroviaria internazionale. Nonostante i timori della vigilia, la situazione lungo l’Autostrada del Brennero A22 è rimasta sostanzialmente sotto controllo, grazie alle misure preventive adottate dalle autorità dei due Paesi.

Manifestanti sull’autostrada del Brennero: protesta contro il traffico pesante

Nel primo pomeriggio circa 500 manifestanti hanno dato vita a una protesta programmata nei pressi di Matrei, in Tirolo, occupando simbolicamente un tratto dell’autostrada del Brennero. L’iniziativa è stata organizzata per denunciare l’eccessivo volume di traffico pesante che attraversa quotidianamente l’asse alpino.

Sugli striscioni esposti dai partecipanti comparivano messaggi contro il transito internazionale delle merci e richiami alla tutela della salute pubblica e dell’ambiente. Tra le richieste avanzate dagli organizzatori figura una riduzione significativa del traffico su gomma e un maggiore utilizzo del trasporto ferroviario per le merci.

La manifestazione si è svolta in modo pacifico, sotto il controllo di un imponente dispositivo di sicurezza predisposto dalle autorità austriache.

Traffico sull’A22: nessun caos nonostante la chiusura

Uno degli aspetti più sorprendenti della giornata è stato il limitato impatto sulla circolazione stradale. Le previsioni iniziali parlavano di possibili lunghe code e pesanti disagi, soprattutto in un periodo caratterizzato da numerosi spostamenti turistici.

In realtà, sia sul versante austriaco sia su quello italiano, il traffico è risultato molto più contenuto del previsto. Molti automobilisti e autotrasportatori hanno infatti modificato gli orari di viaggio o scelto percorsi alternativi, contribuendo a evitare situazioni critiche.

Anche lungo le direttrici secondarie della Val Pusteria e della Val Venosta si sono registrati soltanto rallentamenti limitati, dovuti principalmente a un mezzo pesante in panne.

Ferrovia del Brennero interrotta dopo un incendio doloso

Parallelamente alla protesta sull’autostrada, un episodio molto più grave ha attirato l’attenzione degli investigatori italiani.

Nella notte precedente, un incendio di origine dolosa ha colpito due centraline elettriche lungo la linea ferroviaria Brennero–Verona Porta Nuova, provocando l’interruzione della circolazione ferroviaria tra Peri e Dolcé, al confine con la provincia di Trento.

Gli inquirenti stanno valutando diverse piste investigative. Tra le ipotesi al vaglio vi è quella di un gesto riconducibile ad ambienti dell’ambientalismo radicale o dell’area anarco-insurrezionalista, anche in considerazione della coincidenza temporale con la manifestazione organizzata in Austria.

Le indagini sono coordinate dalla Digos di Verona, che sta analizzando i rilievi effettuati dalla polizia scientifica sul luogo dell’incendio.

Trentino in stato di massima vigilanza

Per monitorare costantemente l’evoluzione della situazione, la Protezione Civile del Trentino ha attivato la Sala Operativa Provinciale, mantenendo un collegamento continuo con le altre strutture di emergenza interessate dal corridoio del Brennero.

Le autorità hanno predisposto anche misure di assistenza ai viaggiatori, mettendo a disposizione circa 15.000 bottigliette d’acqua da distribuire in caso di rallentamenti prolungati o situazioni di emergenza.

Secondo i primi dati raccolti nel corso della giornata, il volume dei veicoli diretti verso nord è risultato sensibilmente inferiore rispetto ai normali livelli di traffico registrati nei fine settimana.

Le autorità austriache: “Caos evitato”

Anche in Austria il bilancio della giornata è stato giudicato positivo. La polizia tirolese ha parlato di una situazione sorprendentemente tranquilla, con un traffico nettamente inferiore rispetto a quello normalmente registrato lungo l’A13 del Brennero.

Per garantire la sicurezza sono stati impiegati circa 220 agenti in tutto il Tirolo. Le autorità locali hanno attribuito il buon esito della gestione alla campagna informativa lanciata nei giorni precedenti, che avrebbe convinto molti viaggiatori a posticipare o riprogrammare gli spostamenti.

Il dibattito sul futuro del corridoio del Brennero

La protesta riaccende il confronto sul futuro del corridoio del Brennero, infrastruttura strategica per l’economia europea ma da anni al centro delle polemiche per l’impatto ambientale generato dal traffico internazionale.

Le istituzioni tirolesi continuano a chiedere misure più incisive per limitare il transito dei mezzi pesanti e favorire il trasferimento delle merci dalla strada alla ferrovia. Un tema che coinvolge direttamente non solo Austria e Italia, ma anche l’intera Unione Europea, chiamata a trovare un equilibrio tra esigenze economiche, sostenibilità ambientale e tutela della salute dei cittadini.