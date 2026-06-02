Festa della Repubblica 2026, Palazzo Chigi apre ai cittadini per gli 80 anni della Repubblica

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Videomapping, visite guidate e concerti per celebrare un anniversario storico

L'Italia celebra oggi la Festa della Repubblica 2026, una ricorrenza che assume un significato ancora più speciale perché coincide con l'80° Anniversario della Repubblica Italiana. Per l'occasione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha organizzato una serie di iniziative straordinarie che coinvolgono Palazzo Chigi, Piazza Colonna e alcuni dei luoghi simbolo delle istituzioni italiane.

Tra eventi istituzionali, aperture al pubblico, spettacoli multimediali e concerti delle bande militari, il 2 giugno si conferma una giornata dedicata alla memoria, alla partecipazione e al senso di appartenenza nazionale.

Le celebrazioni ufficiali del 2 giugno

La giornata si è aperta con uno dei momenti più solenni della Festa della Repubblica, la deposizione della corona d'alloro al Milite Ignoto presso l'Altare della Patria da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Alla cerimonia ha preso parte anche il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che successivamente ha assistito alla tradizionale Rivista Militare ai Fori Imperiali, appuntamento che ogni anno rende omaggio alle Forze Armate e alle donne e agli uomini impegnati al servizio del Paese.

In serata è previsto l'evento "I volti della Repubblica" in Piazza del Quirinale, una manifestazione dedicata alla storia, ai valori e ai protagonisti della vita democratica italiana.

Palazzo Chigi protagonista delle celebrazioni

Uno degli appuntamenti più attesi dell'80° anniversario della Repubblica è senza dubbio l'apertura straordinaria di Palazzo Chigi ai cittadini.

Dalle 12.30 alle 19.30 sarà possibile visitare gratuitamente il Palazzo sede della Presidenza del Consiglio dei Ministri, percorrendo il Cortile d'Onore e alcune delle sale più rappresentative dell'edificio che quotidianamente ospita le attività del Governo.

Per l'occasione, ogni visitatore riceverà una pubblicazione commemorativa contenente la Costituzione Italiana, il testo dell'Inno di Mameli e la composizione cromatica ufficiale del Tricolore, simbolo dell'unità nazionale.

Attraverso un QR Code presente nella pubblicazione sarà inoltre possibile accedere a contenuti digitali dedicati alla storia della Repubblica e alle celebrazioni del 2 giugno.

Il videomapping che illumina Palazzo Chigi

Tra le iniziative più innovative organizzate per questa ricorrenza spicca il grande spettacolo di videomapping 3D sulla facciata principale di Palazzo Chigi.

Dalle ore 21 del 1° giugno fino alla mezzanotte del 2 giugno, con sospensione nelle ore diurne, Piazza Colonna si trasforma in un grande palcoscenico tecnologico dove immagini, colori e simboli della Repubblica si fondono con l'architettura storica del Palazzo.

Lo spettacolo propone una successione di effetti visivi che richiamano il Tricolore italiano, i valori costituzionali e la storia delle istituzioni repubblicane.

Il momento conclusivo sarà rappresentato dalla proiezione del logo ufficiale dell'80° Anniversario della Repubblica, realizzato attraverso una reinterpretazione artistica della storica pavimentazione presente al centro della Sala del Consiglio dei Ministri.

Musica e tradizione con le bande delle Forze Armate

Ad accompagnare l'apertura straordinaria di Palazzo Chigi sarà un ricco programma musicale che vedrà protagoniste le Bande e le Fanfare delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Soccorso Pubblico.

Le esibizioni inizieranno alle 14.30 con la celebre Fanfara dei Bersaglieri, che eseguirà l'Inno Nazionale nel Cortile d'Onore.

Nel corso del pomeriggio si alterneranno la Banda della Polizia Locale di Roma Capitale, la Banda dei Vigili del Fuoco, la Banda della Croce Rossa Italiana, la Banda della Guardia di Finanza, la Banda della Polizia Penitenziaria, la Banda della Polizia di Stato, la Banda dell'Arma dei Carabinieri, la Banda dell'Aeronautica Militare e la Banda della Marina Militare.

La chiusura della manifestazione è prevista intorno alle 19.15 con l'esibizione della Banda dell'Esercito Italiano, che eseguirà il Canto degli Italiani nel Cortile d'Onore di Palazzo Chigi.

Una giornata tra memoria, istituzioni e partecipazione

La Festa della Repubblica 2026 non rappresenta soltanto una ricorrenza celebrativa, ma un momento di riflessione collettiva sul percorso compiuto dall'Italia negli ultimi ottant'anni. Il 2 giugno richiama infatti il referendum istituzionale del 1946, quando gli italiani scelsero la Repubblica, aprendo una nuova stagione democratica fondata sulla sovranità popolare, sulla Costituzione e sul ruolo centrale dei cittadini.

Le iniziative promosse a Palazzo Chigi assumono quindi un significato simbolico particolarmente importante. L'apertura delle sale istituzionali, il videomapping tricolore, i concerti e la distribuzione della Costituzione rappresentano strumenti concreti per avvicinare i cittadini alle istituzioni e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità nazionale.

In questo contesto, la memoria storica diventa un ponte tra passato e futuro. Celebrare gli 80 anni della Repubblica Italiana significa ricordare le conquiste democratiche ottenute nel dopoguerra e riaffermare valori fondamentali come libertà, partecipazione, solidarietà e responsabilità civica.

La presenza delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e delle organizzazioni di soccorso contribuisce inoltre a sottolineare il ruolo delle istituzioni nella tutela della sicurezza, della pace e della coesione sociale.

A ottant'anni dalla nascita della Repubblica, il 2 giugno 2026 si conferma quindi non soltanto una festa nazionale, ma una giornata capace di unire storia, identità e partecipazione, ricordando a tutti il valore della democrazia e delle istituzioni repubblicane.