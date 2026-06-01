Meteo Italia, cambia tutto: in arrivo temporali, grandinate e calo delle temperature

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L’alta pressione perde forza: ecco dove sono attese piogge e fenomeni intensi nei prossimi giorni

Dopo un lungo periodo dominato dal sole e da temperature tipicamente estive, il meteo in Italia si prepara a una fase di cambiamento. L’alta pressione che ha garantito stabilità negli ultimi giorni inizierà infatti a indebolirsi, lasciando spazio all’ingresso di correnti più fresche e umide provenienti dall’Atlantico.

Il risultato sarà un graduale aumento dell’instabilità atmosferica, con il ritorno di piogge, temporali e, localmente, anche di grandinate soprattutto sulle regioni del Centro-Nord.

Prime piogge al Nord-Est: attenzione al Triveneto

Nel corso delle prossime ore i primi segnali di cambiamento interesseranno soprattutto il Nord-Est, con particolare attenzione alle regioni del Triveneto.

Su Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige sono attese piogge sparse e locali temporali, più probabili lungo le aree costiere e nelle zone montuose. Sul resto del Paese la situazione resterà inizialmente più tranquilla, anche se non mancheranno annuvolamenti irregolari.

Pomeriggio instabile: temporali su Alpi, Appennini e regioni centrali

La fase più dinamica della giornata è prevista nel pomeriggio, quando il riscaldamento del suolo favorirà la formazione di numerosi nuclei temporaleschi.

Le aree maggiormente coinvolte saranno:

Alpi e Prealpi

Settori appenninici centrali

Toscana

Umbria

Marche

In queste regioni i temporali potrebbero svilupparsi rapidamente, estendendosi in alcuni casi anche alle pianure limitrofe. Localmente non si escludono rovesci intensi accompagnati da forti raffiche di vento.

Caldo ancora protagonista al Sud e sulle Isole

Mentre il Centro-Nord dovrà fare i conti con una maggiore variabilità, il Sud Italia e le Isole Maggiori continueranno a beneficiare della presenza dell’alta pressione.

Qui il tempo resterà prevalentemente stabile e soleggiato, con temperature che manterranno valori tipicamente estivi e superiori alle medie stagionali.

Temperature in diminuzione: arriva aria più fresca

Uno degli effetti più evidenti del cambiamento sarà il graduale abbassamento delle temperature.

Le regioni settentrionali e parte del Centro registreranno una lieve diminuzione delle massime già nelle prossime ore. Successivamente il raffreddamento diventerà più evidente grazie all’arrivo di masse d’aria più fresche provenienti dal Nord Europa.

Il clima tornerà così su valori più vicini alle medie tipiche di inizio giugno, dopo diversi giorni caratterizzati da caldo intenso.

Dal 2 giugno tornano maltempo e rischio grandinate

L’inizio della nuova settimana sarà caratterizzato da una maggiore instabilità atmosferica.

Tra il 2 e il 3 giugno, infatti, una serie di perturbazioni attraverserà l’Italia favorendo la formazione di:

Temporali diffusi

Rovesci intensi

Grandinate locali

Raffiche di vento anche sostenute

Le regioni più esposte saranno soprattutto quelle del Nord Italia, ma fenomeni temporaleschi potranno raggiungere anche diverse aree del Centro. La natura dei temporali primaverili renderà il quadro molto variabile, con improvvisi peggioramenti alternati a rapide schiarite.

Mercoledì nuova perturbazione sull’Italia

Secondo le ultime proiezioni meteorologiche, un secondo impulso perturbato potrebbe raggiungere la Penisola nella giornata di mercoledì.

Le zone maggiormente interessate sarebbero:

Lombardia orientale

Veneto

Friuli Venezia Giulia

Emilia-Romagna

Versante adriatico del Centro Italia

Qualche fenomeno sparso potrebbe inoltre coinvolgere anche parte del Sud, in particolare tra Puglia e Basilicata.

Weekend di giugno: possibile ritorno del caldo africano

Dopo la parentesi instabile, gli ultimi aggiornamenti indicano una possibile nuova espansione dell’alta pressione sul Mediterraneo.

Se questa tendenza verrà confermata, la seconda parte della settimana potrebbe essere caratterizzata da un generale miglioramento del tempo e da una nuova crescita delle temperature.

Il primo weekend di giugno potrebbe quindi riportare condizioni pienamente estive su gran parte d’Italia, con valori termici nuovamente superiori alla norma e giornate prevalentemente soleggiate.

Previsioni meteo: una settimana all’insegna della variabilità

L’Italia si appresta dunque a vivere una fase meteorologica particolarmente dinamica. Dopo il dominio dell’alta pressione, il ritorno di temporali, piogge, grandinate e aria più fresca segnerà l’inizio di una settimana movimentata, soprattutto al Centro-Nord. Successivamente il tempo potrebbe tornare a stabilizzarsi, aprendo la strada a una nuova ondata di caldo in vista dell’avvio dell’estate meteorologica.