Tragedia a Orta Nova, auto in fuga dal posto di blocco si schianta: morto un 16enne, feriti altri quattro ragazzi

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Dolore nel Foggiano per la morte di Andrea Procaccino. L'incidente è avvenuto durante la notte dopo una fuga culminata contro un guard-rail

Una notte che avrebbe dovuto essere come tante altre si è trasformata in una tragedia che ha sconvolto l'intera comunità di Orta Nova, in provincia di Foggia. Un ragazzo di appena 16 anni ha perso la vita in un drammatico incidente stradale, mentre altri quattro minorenni sono rimasti feriti dopo che l'auto sulla quale viaggiavano è uscita di strada durante una fuga da un posto di controllo dei carabinieri.

La vittima è Andrea Procaccino, giovane studente molto conosciuto e apprezzato in paese. La sua morte ha lasciato sgomenta non solo la famiglia, ma anche amici, insegnanti e cittadini che oggi si stringono nel dolore.

La dinamica dell'incidente: l'auto accelera davanti al controllo

Secondo le prime ricostruzioni delle forze dell'ordine, il gruppo di ragazzi viaggiava a bordo di una Renault Megane station wagon con targa polacca. Alla vista di un posto di controllo dei carabinieri, il conducente, un ragazzo di 16 anni, avrebbe deciso di accelerare per evitare il controllo.

Ne sarebbe nato un inseguimento lungo alcune strade alla periferia di Orta Nova. Durante la fuga, l'auto avrebbe affrontato una curva a velocità elevata, perdendo aderenza e finendo violentemente contro il guard-rail. L'impatto è stato devastante.

I soccorritori del 118 sono intervenuti rapidamente sul posto insieme ai carabinieri, ma per Andrea Procaccino non c'è stato nulla da fare. Gli altri quattro occupanti del veicolo sono stati trasportati in ospedale: tre sono stati già dimessi con prognosi favorevole, mentre uno resta sotto osservazione medica.

Escluso qualsiasi contatto con l'auto dei carabinieri

Uno degli aspetti su cui si stanno concentrando gli accertamenti riguarda la distanza tra il veicolo in fuga e la pattuglia dei carabinieri.

Le prime verifiche avrebbero evidenziato che l'auto dei militari manteneva una distanza di circa trenta metri dalla Renault. Inoltre, avvicinandosi alla curva dove si è verificato lo schianto, i carabinieri avrebbero ulteriormente rallentato, considerando che quel tratto stradale è già noto per la sua pericolosità e per precedenti incidenti.

Gli investigatori avrebbero quindi escluso qualsiasi contatto tra i due mezzi. Restano invece da chiarire alcuni dettagli relativi alla proprietà dell'autovettura, all'interno della quale non sarebbero stati rinvenuti documenti attestanti il possesso del mezzo.

Il cordoglio del sindaco di Orta Nova

Profonda la commozione espressa dal sindaco di Orta Nova, Domenico Di Vito, che ha parlato di una comunità profondamente ferita dalla perdita di un ragazzo così giovane.

Il primo cittadino ha sottolineato come questa tragedia debba rappresentare un momento di riflessione collettiva sul ruolo educativo di famiglie, istituzioni e scuola, ribadendo che nessuna sfida, nessuna corsa e nessuna leggerezza può valere il prezzo di una vita umana.

L'intera città si è stretta attorno alla famiglia di Andrea, condividendo un dolore che coinvolge tutti. I funerali del giovane saranno celebrati presso la chiesa Madonna di Lourdes di Orta Nova.

Il commovente ricordo del professore: "Era un ragazzo d'oro"

Tra le testimonianze più toccanti c'è quella di Alfredo Coppola, docente dell'Istituto di Istruzione Superiore Adriano Olivetti, frequentato da Andrea.

L'insegnante ha ricordato il ragazzo come una persona solare, generosa e sempre pronta a regalare un sorriso. Nel suo messaggio ha descritto Andrea come un giovane pieno di entusiasmo, amato dai compagni e capace di portare allegria in ogni situazione.

Parole che raccontano il profondo vuoto lasciato dalla sua scomparsa e che restituiscono l'immagine di un adolescente con tanti sogni ancora da realizzare.

Sicurezza stradale e giovani: una riflessione necessaria

L'ennesima tragedia che coinvolge giovanissimi riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale, sull'importanza dell'educazione alla legalità e sulla consapevolezza dei rischi legati a comportamenti imprudenti alla guida.

Ogni anno numerosi incidenti vedono coinvolti adolescenti e giovani conducenti. Episodi come quello di Orta Nova ricordano quanto sia fondamentale promuovere una cultura della responsabilità, del rispetto delle regole e della tutela della vita, soprattutto tra le nuove generazioni.

Oggi il Foggiano piange Andrea Procaccino, una giovane vita spezzata troppo presto, mentre la comunità attende che le indagini chiariscano definitivamente tutti gli aspetti di una tragedia che ha lasciato un segno profondo nel cuore di molti.