Dramma sulla strada verso la Sila, muore giovane motociclista originario di Siderno

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Una domenica di passione per le due ruote si è trasformata in tragedia lungo l’arteria che conduce verso l’altopiano silano

Incidente mortale sulla strada per la Sila

Una giornata di sole e di relax si è trasformata in un dramma sulle strade calabresi. Un giovane motociclista originario di Siderno, in servizio nella Polizia di Stato, ha perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto lungo la strada che porta verso la Sila.

Secondo le prime ricostruzioni, ancora in fase di accertamento, il ragazzo stava viaggiando in moto in direzione dell’altopiano silano, meta molto frequentata dagli appassionati delle due ruote, quando sarebbe finito contro il guard rail a bordo carreggiata. L’impatto si è rivelato purtroppo fatale.

Coinvolte due moto nel sinistro

Nel tragico episodio sarebbero rimaste coinvolte due moto. La dinamica esatta dell’incidente è al vaglio delle autorità competenti, chiamate a ricostruire ogni dettaglio utile per comprendere cosa sia accaduto nei momenti precedenti allo schianto.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gli accertamenti necessari e per la gestione della viabilità.

Dolore e sgomento in Calabria

La notizia ha provocato profondo dolore non solo nella comunità di Siderno, ma anche tra quanti conoscevano il giovane e il suo impegno nella Polizia di Stato. Una tragedia che riporta ancora una volta l’attenzione sul tema della sicurezza stradale, soprattutto lungo percorsi extraurbani molto frequentati da motociclisti durante le giornate festive.

Una domenica che doveva essere dedicata alla libertà, alla natura e alla passione per la moto si è trasformata in una giornata di lutto per tutta la Calabria.