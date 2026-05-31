Crotone, giorni decisivi per l’iscrizione al campionato

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Il club rossoblù lavora per rispettare la scadenza del 16 giugno e garantire continuità al progetto sportivo

Il Crotone attraversa una fase estremamente delicata. Sono giorni cruciali per il futuro del club rossoblù, chiamato a rispettare una serie di adempimenti fondamentali per completare l’iscrizione al prossimo campionato e programmare la nuova stagione sportiva.

La data cerchiata in rosso è quella del 16 giugno, termine entro il quale la società dovrà completare l’iter previsto dagli organi federali. Non si tratta di una semplice formalità amministrativa, ma di un passaggio decisivo per garantire la continuità agonistica del Football Club Crotone.

La corsa contro il tempo del Crotone

Il presidente Gianni Vrenna è al lavoro per individuare le soluzioni necessarie e superare una situazione che resta complessa sotto diversi punti di vista. Il club dovrà regolarizzare la propria posizione, rispettare gli obblighi richiesti dalla FIGC e presentare tutta la documentazione utile per l’ammissione al campionato.

A rendere il quadro più difficile sono le criticità economiche e le conseguenze legate all’amministrazione giudiziaria, disposta nel settembre 2025 per dodici mesi. Una condizione che, secondo quanto emerso nelle ultime settimane, avrebbe inciso anche sull’accesso al credito e sulla capacità operativa della società.

Il futuro rossoblù passa dalle prossime settimane

Le prossime giornate saranno decisive per capire quale sarà il futuro del Crotone calcio. La priorità resta quella di arrivare preparati alla scadenza federale, evitando ulteriori complicazioni e permettendo al club di costruire una nuova stagione con maggiore stabilità.

In città cresce l’attenzione attorno alla vicenda, perché il Crotone rappresenta non solo una realtà sportiva importante, ma anche un patrimonio identitario per il territorio. Per questo motivo, il percorso verso l’iscrizione assume un valore che va oltre il campo: riguarda la continuità di una storia calcistica che i tifosi rossoblù sperano di vedere ancora protagonista.