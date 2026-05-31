Meteo ponte del 2 giugno, Italia tra caldo africano e temporali forti

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Festa della Repubblica con due volti: sole e temperature elevate, poi instabilità al Nord e al Centro

Il ponte del 2 giugno 2026 sarà segnato da un’Italia divisa tra caldo estivo, sole prevalente e un progressivo ritorno dei temporali, soprattutto tra Nord e parte del Centro. La prima fase resterà influenzata dall’anticiclone africano, con temperature in diversi casi vicine ai 34-35 gradi. Da lunedì, però, una saccatura atlantica inizierà a indebolire l’alta pressione, favorendo rovesci, temporali localmente intensi e possibili grandinate.

Domenica 31 maggio: sole e caldo, ma primi temporali sulle Alpi

La giornata di domenica 31 maggio sarà ancora in gran parte stabile. Al Nord il sole dominerà al mattino, mentre nel pomeriggio aumenterà l’instabilità su Alpi e Prealpi, con temporali che potranno raggiungere localmente anche le pianure entro sera.

Al Centro il tempo resterà in prevalenza soleggiato, con qualche temporale pomeridiano sui rilievi. Al Sud continuerà una fase stabile, calda e asciutta, con solo modesti annuvolamenti nelle zone interne. Le temperature resteranno elevate, con punte fino a 34-35 gradi.

Lunedì 1 giugno: temporali più organizzati al Nord e nelle aree interne del Centro

Da lunedì 1 giugno il quadro meteo cambierà in modo più evidente. Al Nord saranno possibili rovesci e temporali fin dal mattino su Lombardia, Triveneto ed Emilia Romagna, con fenomeni localmente intensi nel pomeriggio.

Al Centro, l’instabilità potrà coinvolgere Toscana interna, Marche, Umbria, Abruzzo e zone interne del Lazio. Più stabile il versante tirrenico costiero. Il Sud resterà invece ancora protetto dall’alta pressione, con sole e caldo, e valori massimi ancora vicini ai 35 gradi.

Martedì 2 giugno: Festa della Repubblica con rischio maltempo al Nord

La giornata della Festa della Repubblica sarà la più delicata per il Nord Italia. Fin dal mattino il Nordovest potrà essere interessato da rovesci e temporali, anche forti e accompagnati da grandinate. Nel corso della giornata il peggioramento si estenderà anche verso Lombardia, Triveneto ed Emilia.

Al Centro il tempo sarà più variabile, con temporali isolati nelle aree interne e un possibile peggioramento sull’alta Toscana tra sera e notte. Al Sud, invece, il tempo resterà più stabile, con temperature ancora pienamente estive.

Tendenza: caldo ridimensionato al Nord, estate ancora presente al Sud

Il passaggio instabile porterà un calo termico più evidente al Nord, mentre al Centro la diminuzione sarà più contenuta. Il Sud Italia continuerà a vivere una fase più calda e soleggiata, con condizioni ancora tipiche di inizio estate.

In sintesi, il meteo del ponte del 2 giugno partirà con sole e caldo, ma si chiuderà con un aumento dell’instabilità: attenzione soprattutto al Nord, dove i temporali forti potranno creare disagi nelle ore pomeridiane e serali.