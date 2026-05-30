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Domanico, tenta di salvare il suo cane e precipita in un dirupo: provvidenziale l'intervento dei Vvf

Redazione
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Domanico, tenta di salvare il suo cane e precipita in un dirupo: provvidenziale l'intervento dei Vvf
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Uomo e animale recuperati sani e salvi in una zona impervia grazie alle tecniche specialistiche SAF dei Vigili del Fuoco di Cosenza.

Nel pomeriggio odierno, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Cosenza è intervenuta nel territorio del comune di Domanico per prestare soccorso a una persona finita in un dirupo nel tentativo di recuperare il proprio cane.

Giunti sul posto, i Vigili del Fuoco hanno individuato l'uomo e l'animale in un'area particolarmente impervia e difficilmente accessibile. Per raggiungerli e garantire il recupero in condizioni di sicurezza, il personale operativo ha fatto ricorso a tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviali) e a manovre specialistiche di derivazione speleologica e fluviale.

Al termine delle operazioni,  l'uomo e il cane, sono state recuperate e ricondotte sulla viabilità principale. Nessuno dei due ha riportato conseguenze e sono stati accertati in buone condizioni di salute.

L'intervento si è rivelato particolarmente impegnativo a causa della morfologia dei luoghi e della complessità delle manovre di recupero necessarie per operare in sicurezza.


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Argomenti:
vigili-del-fuoco soccorso SAF tecniche-speleo-alpino-fluviali

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