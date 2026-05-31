Eugenio Rotella protagonista al Memorial Andrea Bettiol di Treviso

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Il nuotatore catanzarese brilla negli 800 e 1500 stile libero nella piscina olimpionica esterna

Ottima prova per Eugenio Francesco Rotella, atleta catanzarese del Gruppo Atletico Sportivo SSD, impegnato il 29 maggio 2026 nel 26° Memorial Andrea Bettiol, manifestazione di nuoto disputata nella piscina olimpionica esterna di Treviso.

La competizione ha richiamato atleti provenienti da diverse regioni italiane, pronti a confrontarsi sulle distanze degli 800 metri stile libero e dei 1500 metri stile libero, due gare particolarmente impegnative sotto il profilo fisico, tecnico e mentale.

Rotella quarto negli 800 stile libero

Negli 800 stile libero, gara con numerosi partecipanti e serie organizzate in base ai tempi di iscrizione, Rotella Eugenio Francesco ha chiuso al 4° posto di categoria M25 con il tempo di 10:28.0, ottenendo 812.05 punti FIN. Nel riepilogo generale della gara risulta 14° complessivo.

La prova si è svolta su otto corsie, con partenze differenziate e cuffie di colore diverso per consentire la gestione ordinata degli atleti in vasca.

Podio nei 1500 stile libero per il nuotatore catanzarese

In tarda serata, nella suggestiva cornice della piscina illuminata dalle luci esterne, Rotella è tornato in acqua per i 1500 metri stile libero.

Qui il nuotatore catanzarese ha conquistato un importante 3° posto nella categoria M25, fermando il cronometro sul tempo di 20:16.6 e totalizzando 811.00 punti FIN. Nel riepilogo generale si è piazzato 23° assoluto.

Una prestazione di valore per il nuoto catanzarese

Il risultato di Eugenio Rotella al Memorial Andrea Bettiol conferma la crescita e la competitività degli atleti calabresi anche in manifestazioni nazionali molto partecipate. Una doppia prestazione positiva, costruita sulla resistenza, sulla gestione del ritmo e sulla capacità di affrontare due gare lunghe nella stessa giornata.