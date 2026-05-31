Cosenza Calcio verso la svolta: l’era Guarascio ai titoli di coda

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Accordo vicino con il gruppo canadese, ora si attende solo la firma dal notaio per il passaggio di proprietà

Il futuro del Cosenza Calcio potrebbe essere arrivato a un momento decisivo. Dopo mesi di attese, indiscrezioni e trattative, la possibile cessione del Cosenza da parte di Eugenio Guarascio a un gruppo di imprenditori canadesi sembra ormai vicina alla conclusione.

Secondo quanto riportato dal Quotidiano del Sud, le parti avrebbero raggiunto un accordo dopo oltre tre mesi di negoziati. La documentazione richiesta sarebbe stata consegnata e, per completare ufficialmente il passaggio di proprietà del Cosenza, mancherebbe soltanto la firma davanti al notaio.

Cessione Cosenza, attesa per la firma

La firma potrebbe arrivare già nelle prossime ore oppure nella giornata di lunedì. Fino all’ufficialità, però, resta necessaria la massima prudenza, perché nel calcio ogni operazione societaria diventa definitiva solo dopo il completamento degli atti formali.

L’eventuale chiusura della trattativa segnerebbe la fine dell’era Guarascio alla guida del club rossoblù, aprendo una nuova fase per una piazza che da tempo chiede chiarezza, programmazione e rilancio.

Scadenze federali e iscrizione al campionato

Il fattore tempo resta centrale. Il Cosenza deve rispettare le scadenze federali previste per l’iscrizione al prossimo campionato, motivo per cui la definizione dell’operazione assume un peso ancora maggiore.

La nuova proprietà, qualora il passaggio venisse formalizzato, sarebbe chiamata subito a lavorare sugli aspetti burocratici, organizzativi e sportivi, in una fase delicata per il futuro del club.

I tifosi rossoblù aspettano il nuovo corso

La tifoseria del Cosenza Calcio segue con grande attenzione l’evoluzione della vicenda. Dopo stagioni complicate e un clima spesso segnato da contestazioni, l’eventuale arrivo del gruppo canadese rappresenterebbe per molti sostenitori rossoblù l’inizio di un nuovo percorso.

Ora l’attesa è tutta per l’ultimo passaggio: la firma dal notaio. Solo allora la cessione potrà essere considerata ufficiale e il Cosenza potrà iniziare concretamente a guardare al futuro con una nuova proprietà.