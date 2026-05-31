Donnarumma tra il dolore per il Mondiale e il futuro dell'Italia: “Guardiola CT? Non spetta a me decidere” Video

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Il capitano azzurro parla prima delle sfide contro Lussemburgo e Grecia: dalla mancata qualificazione al Mondiale alle prospettive della Nazionale, passando per il possibile nuovo commissario tecnico

Alla vigilia delle sfide contro Lussemburgo e Grecia, il capitano della Nazionale italiana Gianluigi Donnarumma ha affrontato diversi temi durante la conferenza stampa: dalla ferita ancora aperta per la mancata qualificazione al Mondiale fino alle voci sul possibile nuovo CT dell'Italia, tra cui anche il nome di Pep Guardiola. Le sue parole raccontano il momento delicato che sta attraversando il calcio azzurro, ma anche la volontà di ripartire con determinazione e fiducia nei giovani.

Donnarumma e la ferita della mancata qualificazione al Mondiale

Il portiere e capitano dell'Italia non ha nascosto il dolore per l'ennesima esclusione dalla competizione iridata. Una delusione che, secondo lui, continuerà a pesare ancora a lungo.

“Questa ferita ce la porteremo dietro per un po', ma ci farà bene per il futuro”, ha spiegato Donnarumma, sottolineando come il gruppo abbia vissuto momenti molto difficili dopo l'eliminazione.

Il numero uno azzurro ha confessato di essere rimasto lontano dagli allenamenti per oltre tre settimane dopo la delusione, definendola una delle esperienze più dure della sua carriera sportiva.

L'attaccamento alla maglia azzurra

Uno dei passaggi più significativi della conferenza riguarda il forte legame di Donnarumma con la maglia della Nazionale italiana.

Il capitano ha raccontato di aver dato personalmente la propria disponibilità per partecipare a questo nuovo corso azzurro, sentendosi responsabile nei confronti del gruppo e del Paese.

Secondo Donnarumma, tutti i compagni avrebbero risposto presente con entusiasmo, ma il tecnico ha scelto di coinvolgere soprattutto i giovani che stanno emergendo nel nuovo progetto tecnico. Una scelta che il portiere considera fondamentale per costruire il futuro dell'Italia.

Guardiola nuovo CT dell'Italia? La risposta di Donnarumma

Tra le domande più attese c'era inevitabilmente quella legata alle indiscrezioni che accostano Pep Guardiola alla panchina azzurra.

Donnarumma ha preferito mantenere una posizione prudente:

"Non spetta a me decidere. Le scelte competono al presidente e a chi guiderà la federazione."

Il portiere ha comunque espresso grande stima per l'allenatore spagnolo, ricordando il lavoro straordinario svolto al Manchester City e sottolineando come qualsiasi scelta verrà fatta nell'interesse della Nazionale.

Un CT straniero sarebbe un problema?

Nel corso dell'incontro con i giornalisti è stato affrontato anche il tema di un eventuale commissario tecnico straniero alla guida dell'Italia.

Donnarumma è stato molto chiaro:

"Non sarebbe assolutamente un problema."

Per il capitano azzurro conta soprattutto che chi arriverà abbia la capacità di trasmettere valori, attaccamento alla maglia e competenza tecnica per riportare l'Italia ai massimi livelli internazionali.

Fiducia nei giovani e nel nuovo gruppo

Un altro tema centrale della conferenza è stato il ruolo delle nuove generazioni.

Donnarumma si è detto impressionato dall'atteggiamento dei giovani convocati, definendoli una risorsa fondamentale per il futuro della Nazionale.

Secondo il portiere, il nuovo gruppo possiede qualità tecniche, entusiasmo e voglia di imparare. Caratteristiche che potrebbero rappresentare la base per rilanciare il progetto azzurro nei prossimi anni.

L'importanza dell'esperienza internazionale

Il capitano dell'Italia ha inoltre evidenziato come l'esperienza maturata nei grandi campionati europei possa rappresentare un valore aggiunto per la crescita dei giovani calciatori italiani.

Giocare in competizioni come la Premier League, la Bundesliga o il campionato francese permette infatti di confrontarsi quotidianamente con ritmi elevati, intensità e culture calcistiche differenti.

Secondo Donnarumma, questa apertura internazionale può contribuire ad accelerare il processo di crescita del calcio italiano e rendere la Nazionale più competitiva nelle grandi manifestazioni.

Donnarumma: “Dobbiamo riconquistare la fiducia dei tifosi”

Il messaggio finale del capitano è rivolto ai tifosi italiani, inevitabilmente delusi dopo le recenti mancate qualificazioni.

Donnarumma sa bene che le parole non bastano:

"La fiducia si riconquista sul campo."

Per questo motivo l'obiettivo del gruppo sarà quello di dimostrare attraverso le prestazioni di meritare nuovamente il sostegno del popolo azzurro, a partire dalle prossime sfide contro Lussemburgo e Grecia.

Un nuovo inizio per la Nazionale italiana

Tra il peso delle delusioni passate e la speranza rappresentata dai giovani talenti, la Nazionale italiana si prepara ad aprire una nuova fase della propria storia. Le parole di Gianluigi Donnarumma fotografano un ambiente ancora ferito, ma determinato a ricostruire.

Il futuro del nuovo CT resta ancora tutto da scrivere, ma il messaggio del capitano è chiaro: l'Italia vuole tornare protagonista e ritrovare il posto che le compete nel calcio mondiale.

Video integrale - Donnarumma: “Qui per dare una mano, ripartiamo da questi ragazzi” | Lussemburgo-Italia