Festa PSG in Champions League, notte di caos in Francia: un morto, centinaia di feriti e quasi 800 fermi

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La celebrazione per il trionfo europeo del Paris Saint-Germain si è trasformata in una notte di violenze tra Parigi e diverse città francesi

La vittoria del PSG in Champions League avrebbe dovuto rappresentare una grande festa sportiva per Parigi e per tutto il calcio francese. Dopo il fischio finale della sfida disputata a Budapest, migliaia di tifosi si sono riversati nelle strade per celebrare il successo del Paris Saint-Germain, ma l’entusiasmo si è rapidamente trasformato in una notte di tensione, scontri e disordini.

Il bilancio è pesantissimo: un morto, centinaia di feriti e quasi 800 persone fermate dalle forze dell’ordine. Scene di guerriglia urbana si sono registrate soprattutto a Parigi, ma anche in altre città della Francia, dove i festeggiamenti sono degenerati in saccheggi, incendi e aggressioni.

Dalla festa del PSG agli scontri nelle strade di Parigi

Subito dopo la fine della partita, migliaia di persone hanno raggiunto alcune delle zone simbolo della capitale francese, dagli Champs-Elysées alla Bastiglia, fino all’area del Parco dei Principi, dove era stato allestito un maxischermo per seguire la finale.

In pochi minuti, però, la situazione è precipitata. Secondo quanto emerso, gruppi di persone hanno lanciato razzi e oggetti contro la polizia, costringendo le forze dell’ordine a intervenire con cariche per disperdere la folla. Le immagini arrivate da Parigi raccontano una notte segnata da tensioni, auto bloccate, negozi presi di mira e traffico paralizzato.

Tragedia sul Périphérique: muore un giovane di 24 anni

L’episodio più grave si è verificato sul Périphérique di Parigi, la tangenziale che circonda la città. Un giovane di 24 anni, a bordo di una moto da cross, avrebbe imboccato una rampa per raggiungere le aree dei festeggiamenti, ma si è schiantato contro alcuni blocchi di cemento posizionati per impedire l’accesso.

L’impatto è stato violentissimo e per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. La tragedia ha ulteriormente aggravato il bilancio di una serata già segnata da numerosi incidenti e interventi di emergenza.

Diciassettenne in coma dopo un’aggressione vicino all’Arco di Trionfo

Tra gli episodi più drammatici c’è anche quello di un ragazzo di 17 anni, aggredito nei pressi dell’Arco di Trionfo. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane sarebbe stato investito da un’auto e poi picchiato brutalmente da alcune persone, che lo avrebbero accusato di un furto.

Quando la polizia è intervenuta, il ragazzo era già in condizioni gravissime. Trasportato in ospedale, è stato ricoverato in coma e lotta tra la vita e la morte.

Quasi 800 fermi e oltre 300 feriti dopo la vittoria del Paris Saint-Germain

Il bilancio complessivo della notte è molto pesante. Le autorità francesi hanno comunicato quasi 800 fermi in tutto il Paese, con decine di agenti feriti durante gli scontri. Ai feriti tra le forze dell’ordine si aggiungono centinaia di persone coinvolte nei disordini, alcune delle quali in condizioni gravi.

Nonostante il dispiegamento di migliaia di poliziotti e gendarmi, la gestione dell’ordine pubblico è finita al centro delle polemiche. Il ministro dell’Interno Laurent Nunez ha parlato di una situazione “globalmente sotto controllo”, ma i numeri e le immagini della notte hanno alimentato forti critiche.

Polemiche politiche sulla sicurezza dopo gli scontri

La notte di violenze seguita alla vittoria del PSG ha acceso anche il dibattito politico in Francia. Marine Le Pen ha criticato duramente la gestione della sicurezza, sottolineando come una festa sportiva non dovrebbe mai trasformarsi in rivolta urbana.

Critiche sono arrivate anche da esponenti della sinistra, che hanno richiamato la necessità di organizzare meglio i grandi eventi pubblici e di prevenire situazioni di caos nelle piazze. Il tema centrale resta quello della sicurezza durante le celebrazioni sportive di massa, soprattutto in una città come Parigi, dove la partecipazione popolare può diventare rapidamente difficile da contenere.

Saccheggi e incendi anche in altre città francesi

I disordini non si sono limitati alla capitale. Episodi di violenza sono stati segnalati anche a Rennes, Strasburgo, Clermont-Ferrand, Grenoble e in altri centri francesi. In diverse zone sono stati saccheggiati negozi, danneggiate auto, incendiati motorini e biciclette.

A Parigi, nel X arrondissement, un’auto ha investito alcuni clienti seduti ai tavolini di un caffè. Gli occupanti del veicolo avrebbero poi tentato di aggredire gli agenti intervenuti sul posto, utilizzando razzi e fuochi d’artificio. Due persone sono rimaste ferite in modo serio, una delle quali in condizioni gravi.

La festa del PSG continua tra Champs-de-Mars, Eliseo e Parco dei Principi

Nonostante la notte di caos, la celebrazione ufficiale del Paris Saint-Germain campione d’Europa è proseguita nel pomeriggio. I giocatori hanno sfilato con la Coppa davanti a una folla enorme riunita a Champs-de-Mars, dove circa 100.000 tifosi hanno accolto la squadra.

Successivamente, la delegazione del PSG è stata ricevuta all’Eliseo dal presidente Emmanuel Macron, che aveva già celebrato sui social il successo del club parigino. La giornata si è poi conclusa al Parco dei Principi, casa del PSG, con la festa organizzata davanti ai sostenitori.

Una vittoria storica macchiata dalla violenza

Il trionfo del PSG in Champions League resterà una pagina importante nella storia del club, ma la notte dei festeggiamenti ha lasciato dietro di sé un bilancio drammatico. La gioia sportiva è stata oscurata da scontri, feriti, arresti e da una vittima.

Quanto accaduto riapre il dibattito sulla gestione dei grandi eventi, sulla sicurezza nelle città e sulla necessità di distinguere la passione autentica dei tifosi dagli episodi di violenza che nulla hanno a che vedere con lo sport.