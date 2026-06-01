Auto in fiamme sulla SS106 quattro persone morte nell’area di servizio

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Quattro corpi carbonizzati trovati dentro una vettura ferma vicino a un distributore IP nel Cosentino. Gli investigatori non escludono alcuna pista

Tragedia sulla Statale 106 Jonica

Dramma lungo la Statale 106 Jonica, nel territorio di Amendolara, in provincia di Cosenza, dove quattro persone sono state trovate morte all’interno di un’auto completamente avvolta dalle fiamme.

La scoperta è avvenuta nei pressi di un’area di servizio IP, lungo il tratto ionico cosentino. A dare l’allarme sarebbe stata la segnalazione di una vettura in fiamme. Quando i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere il rogo, hanno rinvenuto all’interno del mezzo i corpi ormai carbonizzati.

Le vittime sarebbero migranti

Secondo le prime informazioni emerse, le vittime potrebbero essere migranti, forse braccianti agricoli. Alcune fonti parlano di persone di origine pakistana, ma l’identificazione ufficiale non è stata ancora completata.

Proprio per questo gli inquirenti mantengono il massimo riserbo. Saranno gli accertamenti medico-legali e le verifiche della magistratura a chiarire l’identità delle vittime e le cause della morte.

Non si esclude l’ipotesi dolosa

Uno degli aspetti più delicati riguarda la dinamica dell’accaduto. Dalle prime indicazioni investigative, infatti, non si tratterebbe di un normale incidente stradale.

Sul posto sono intervenuti la Polizia Stradale, i carabinieri, gli investigatori della Squadra Mobile di Cosenza, il personale Anas e i vigili del fuoco. La presenza degli specialisti investigativi lascia intendere che gli accertamenti siano orientati a ricostruire ogni possibile scenario.

Tra le ipotesi al vaglio ci sarebbe anche quella di un gesto doloso, ma al momento non risultano conferme ufficiali. Gli investigatori stanno analizzando il veicolo, l’area del rogo e le eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

Traffico bloccato sulla Statale 106

Dopo il ritrovamento, il tratto della Statale 106 compreso tra il chilometro 394,500 e il chilometro 395,200 è stato temporaneamente chiuso in entrambe le direzioni per consentire i soccorsi, i rilievi tecnici e le attività investigative.

La circolazione è stata deviata su percorsi alternativi, mentre Anas ha seguito le operazioni per il ripristino della viabilità.

Indagini in corso

La tragedia di Amendolara resta ancora avvolta da molti interrogativi. Gli investigatori dovranno stabilire se le quattro persone fossero già morte prima dell’incendio, se il rogo sia partito accidentalmente o se qualcuno abbia appiccato le fiamme.

Nelle prossime ore saranno decisivi gli esami sul mezzo, le autopsie e l’analisi dei filmati di videosorveglianza. Solo questi accertamenti potranno chiarire cosa sia realmente accaduto nell’area di servizio lungo la SS106 Jonica.