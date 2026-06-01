AMC Catanzaro, il saluto di Eugenio Perrone ai dipendenti: “Grazie per l’impegno e il senso di responsabilità”

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L’Amministratore Unico uscente ringrazia i lavoratori al termine del mandato

Con una lunga e sentita lettera aperta indirizzata ai lavoratori di AMC S.p.A., Eugenio Perrone, Amministratore Unico uscente, ha voluto salutare dipendenti e collaboratori al termine del proprio mandato, tracciando un bilancio degli ultimi tre anni alla guida dell’azienda che gestisce importanti servizi pubblici per la città di Catanzaro.

Nel messaggio emerge un forte riconoscimento nei confronti di tutto il personale aziendale, considerato il vero motore del percorso di crescita e consolidamento compiuto da AMC Catanzaro in un periodo caratterizzato da numerose sfide operative, gestionali e organizzative.

Tre anni tra sfide e rilancio aziendale

Nel suo intervento, Eugenio Perrone sottolinea come il triennio appena concluso sia stato particolarmente intenso sotto il profilo professionale e umano.

Nonostante le difficoltà affrontate, AMC S.p.A. è riuscita a proseguire lungo un percorso di sviluppo e rafforzamento dei propri servizi, contribuendo a garantire continuità ed efficienza nel settore del trasporto pubblico locale e nelle altre attività affidate alla società.

Un risultato che, secondo quanto evidenziato nella lettera, è stato possibile grazie al contributo quotidiano di tutte le aree operative dell’azienda.

Il ringraziamento a tutti i lavoratori di AMC

Uno dei passaggi più significativi del messaggio riguarda il riconoscimento del lavoro svolto da ogni dipendente.

Dagli uffici amministrativi ai settori tecnici, dal personale operativo agli addetti impegnati quotidianamente sul territorio, il ringraziamento è rivolto indistintamente a tutti coloro che hanno contribuito al funzionamento della macchina aziendale.

L’Amministratore Unico uscente evidenzia inoltre di aver incontrato nel corso del mandato professionisti competenti, lavoratori responsabili e persone profondamente legate alla missione aziendale e al servizio reso alla collettività.

AMC e il ruolo strategico per la città di Catanzaro

La lettera richiama anche il valore che AMC S.p.A. rappresenta per il territorio.

L’azienda viene descritta non soltanto come una realtà fondamentale per il trasporto pubblico di Catanzaro, ma come una vera e propria comunità di lavoratori che, spesso lontano dall’attenzione mediatica, garantisce ogni giorno servizi essenziali ai cittadini.

Un ruolo che assume ancora maggiore importanza in un contesto urbano dove la mobilità pubblica rappresenta un elemento centrale per studenti, lavoratori, anziani e famiglie.

Le sfide delle società in house

Nella riflessione conclusiva trova spazio anche un passaggio dedicato alla particolare natura delle società partecipate dagli enti pubblici.

Eugenio Perrone sottolinea come le società in house siano chiamate a trovare continuamente un equilibrio tra esigenze gestionali, interesse collettivo e indirizzi amministrativi provenienti dagli enti pubblici di riferimento.

Una condizione che rende particolarmente complessa l’attività gestionale e che, secondo quanto evidenziato nella lettera, dovrebbe portare a valorizzare ulteriormente il lavoro svolto quotidianamente dai dipendenti.

Un saluto all’insegna della gratitudine

Il messaggio si conclude con parole di stima e riconoscenza verso tutti i lavoratori di AMC Catanzaro, accompagnate dall’orgoglio di aver condiviso un percorso importante per l’azienda e per la città.

Un saluto che rappresenta al tempo stesso un ringraziamento per il lavoro svolto e un augurio per il futuro professionale e personale di tutti coloro che operano all’interno della società.

Testo integrale della lettera

LETTERA APERTA AI DIPENDENTI DI AMC S.P.A.

Gentili Dipendenti di AMC S.p.A.,

al termine del mio mandato quale Amministratore Unico desidero rivolgere a tutti voi un sincero e sentito ringraziamento per il lavoro svolto insieme in questi anni.

Sono stati tre anni intensi, complessi, ma anche profondamente significativi sotto il profilo umano e professionale. Un periodo nel quale l’Azienda ha affrontato sfide importanti, riuscendo tuttavia a consolidare un percorso di crescita, rilancio e rafforzamento dei servizi pubblici destinati alla città di Catanzaro.

Di questo risultato sono sinceramente orgoglioso.

Tale percorso non sarebbe stato possibile senza il contributo quotidiano di tutte le componenti aziendali: dall’amministrazione all’esercizio, dagli uffici tecnici ai servizi operativi, da chi lavora dietro una scrivania a chi ogni giorno garantisce concretamente il funzionamento del servizio sul territorio. A tutti voi va il mio ringraziamento personale. In questi anni ho avuto modo di conoscere professionalità serie, competenze autentiche e soprattutto tante persone che svolgono il proprio lavoro con senso del dovere, sacrificio e attaccamento all’Azienda.

Come in ogni realtà complessa possono esistere criticità e differenze individuali, ma ciò che porto con me è soprattutto l’immagine di una Azienda composta in larga parte da lavoratori seri, responsabili e profondamente legati al proprio ruolo ed al servizio reso alla collettività.

Ed è giusto che questo venga riconosciuto.

AMC rappresenta una realtà importante per la città e per il trasporto pubblico locale, ma rappresenta anche qualcosa di più: una comunità di lavoratori che, spesso lontano dai riflettori, garantisce quotidianamente un servizio essenziale ai cittadini.

In questi anni ho inoltre maturato la consapevolezza di quanto sia delicato il ruolo delle società in house, chiamate a coniugare esigenze gestionali, interesse pubblico e inevitabili dinamiche istituzionali proprie della loro natura.

Si tratta di un equilibrio non sempre semplice, poiché tali realtà non operano mai in una condizione di piena autonomia imprenditoriale, ma all’interno di un sistema nel quale le scelte amministrative e gli indirizzi pubblici assumono inevitabilmente un ruolo centrale.

Anche per questo motivo ritengo che il valore del lavoro quotidiano svolto da chi opera all’interno dell’Azienda meriti ancora maggiore rispetto.

Lascio questo incarico con gratitudine, con rispetto verso tutti voi e con l’orgoglio di aver condiviso un tratto di strada importante per AMC e per la città.

A ciascuno di voi rivolgo il mio più sincero augurio personale e professionale per il futuro.

Con sincera stima.

Eugenio Perrone