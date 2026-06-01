Palestra guarda avanti con l’Italia: “Grande gruppo, siamo pronti a ripartire” Video

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Il giovane azzurro sottolinea la forza dello spogliatoio e la voglia della Nazionale di reagire nelle sfide contro il Lussemburgo

L’Italia vuole ripartire dopo la delusione

Dopo una sconfitta difficile da digerire, l’Italia è chiamata a ritrovare subito energia, identità e fiducia. A raccontare il clima all’interno del gruppo azzurro è Palestra, intervenuto alla vigilia delle prossime gare della Nazionale.

Il calciatore ha ricordato le sensazioni vissute al termine dell’ultima partita, parlando di volti segnati dalla delusione e dalla fatica mentale. Tuttavia, il messaggio è chiaro: una Nazionale con la storia e il prestigio dell’Italia ha il dovere di reagire.

Palestra e il valore del gruppo azzurro

Secondo Palestra, uno degli aspetti più importanti in questo momento è la compattezza dello spogliatoio. Il giovane azzurro ha evidenziato la presenza di un grande gruppo, unito non solo durante gli allenamenti e le partite, ma anche nei momenti lontani dal campo.

Cene, pranzi e momenti liberi diventano occasioni per conoscersi meglio, parlare e rafforzare il legame tra compagni. Un dettaglio che, secondo il calciatore, può fare la differenza anche nelle prestazioni sportive.

Focus su Lussemburgo Italia e sul ranking

In vista di Lussemburgo Italia, Palestra preferisce non guardare troppo avanti. La priorità, in questo momento, è concentrarsi sulle due partite in programma, considerate fondamentali anche per il ranking.

L’obiettivo della Nazionale è chiaro: ripartire con il giusto atteggiamento, dimostrando carattere e voglia di riscatto.

Giovani italiani e spazio in campo

Palestra ha poi commentato il tema dei giovani nel calcio italiano, condividendo il pensiero di Scalvini. Per il calciatore, chi ha qualità riesce a emergere, anche se molto dipende dal contesto, dalla squadra e dagli obiettivi del club.

Il messaggio resta positivo: in Italia ci sono giovani talentuosi e, con fiducia e continuità, possono trovare il proprio spazio.

Palestra: “Mi sono sempre sentito pronto”

Il giovane azzurro ha parlato anche della propria crescita personale. La stagione vissuta con il Cagliari gli ha dato fiducia, esperienza e consapevolezza, soprattutto perché ha affrontato il suo primo anno in Serie A da titolare.

Palestra si sente pronto per le responsabilità della Nazionale italiana e vuole dimostrarlo anche nelle prossime partite. Un segnale importante per un’Italia che cerca nuove energie e nuove certezze da cui ripartire.

Video integrale - Palestra: “Qui sto vedendo un grande gruppo, sapremo ripartire” | Lussemburgo-Italia