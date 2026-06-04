Acqua e resilienza idrica, la Calabria porta le sue buone pratiche al forum CPMR di Visby

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La Regione Calabria protagonista in Europa sul tema della gestione sostenibile dell’acqua. L’assessore Antonio Montuoro ha illustrato a Visby, in Svezia, il modello calabrese per affrontare cambiamenti climatici, sicurezza idrica e tutela del territorio.

La Calabria al centro del confronto europeo sull’acqua

La Regione Calabria ha portato la propria esperienza al Forum Politico della CPMR, la Conferenza delle Regioni Marittime e Periferiche, in corso a Visby, nell’isola svedese di Gotland.

Al centro del confronto europeo il tema della resilienza idrica, una sfida sempre più urgente per i territori mediterranei, chiamati a gestire gli effetti dei cambiamenti climatici, la scarsità d’acqua, la tutela delle coste e la necessità di infrastrutture più efficienti.

L’intervento di Antonio Montuoro a Visby

L’assessore regionale all’Ambiente, Antonio Montuoro, ha aperto i lavori della seconda sessione del seminario tematico dedicato alla gestione delle risorse idriche, portando il contributo della Calabria nel dibattito europeo.

Nel suo intervento, Montuoro ha evidenziato come l’acqua non sia soltanto una questione ambientale, ma una vera priorità strategica per la sicurezza delle comunità, la competitività economica e la coesione territoriale.

Le buone pratiche della Regione Calabria

Tra i punti illustrati dall’assessore figurano il modello dell’Autorità Idrica regionale unica, la programmazione degli investimenti nel settore idrico, gli interventi per la difesa delle coste e le azioni rivolte al rafforzamento della capacità amministrativa degli enti locali.

La Calabria punta su un modello di governance integrata, fortemente orientato alla programmazione, alla semplificazione amministrativa e alla collaborazione tra istituzioni, ricerca e sistema finanziario.

Acqua, sostenibilità e cambiamenti climatici

Il tema della gestione sostenibile dell’acqua è oggi centrale per il futuro dei territori. Siccità, eventi estremi, erosione costiera e fragilità infrastrutturali impongono scelte rapide, investimenti mirati e una visione di lungo periodo.

In questo quadro, la presenza della Calabria al forum CPMR rappresenta un’occasione importante per condividere esperienze, costruire sinergie con altre regioni europee e valorizzare le azioni già avviate sul territorio.

La Calabria protagonista in Europa

Il confronto di Visby conferma il ruolo della Calabria nel dibattito europeo sulle politiche ambientali e sulla resilienza idrica. La Regione intende continuare a contribuire alla costruzione di strategie comuni, capaci di trasformare gli obiettivi europei in risultati concreti per cittadini, territori e comunità locali.