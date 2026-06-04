Crotone, Vincenzo Voce proclamato sindaco: ufficiale la conferma dopo il voto

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Crotone riparte con Vincenzo Voce sindaco proclamato ufficialmente

Nuova fase amministrativa per la città dopo la proclamazione al Tribunale di Crotone

Dopo la proclamazione ufficiale avvenuta questa mattina presso il Tribunale di Crotone da parte dell’Ufficio Centrale Elettorale, Vincenzo Voce ha fatto il suo ingresso nella sala consiliare del Comune di Crotone, accolto da collaboratori, consiglieri eletti, dipendenti comunali e sostenitori.

Un momento istituzionale significativo, ma anche carico di emozione, che segna l’avvio formale del nuovo mandato amministrativo alla guida della città.

La proclamazione ufficiale di Vincenzo Voce

La proclamazione rappresenta il passaggio che certifica l’esito elettorale e apre ufficialmente la nuova consiliatura. Per Crotone, si tratta dell’inizio di una fase in cui l’amministrazione comunale sarà chiamata a dare continuità al lavoro già avviato e a rafforzare le azioni rivolte allo sviluppo del territorio.

Il sindaco Vincenzo Voce, visibilmente emozionato, ha ringraziato i cittadini per il consenso ricevuto e per la fiducia accordata. Nel suo intervento ha ribadito la volontà di rappresentare l’intera comunità, senza divisioni e senza distinzioni.

Il messaggio del sindaco alla città

Voce ha sottolineato che i prossimi anni saranno decisivi per proseguire il percorso di crescita di Crotone. Secondo il primo cittadino, la precedente esperienza amministrativa ha permesso di costruire basi importanti sulle quali lavorare con maggiore forza e consapevolezza.

“Sarò il sindaco di tutti i cittadini, senza distinzioni”, ha dichiarato, evidenziando la necessità di guardare al futuro con fiducia, responsabilità e determinazione.

Al centro della nuova azione amministrativa ci saranno i progetti strategici per Crotone, la valorizzazione del territorio, il miglioramento dei servizi e il consolidamento dei risultati già raggiunti.

Dialogo con la minoranza e confronto istituzionale

Un passaggio importante del discorso è stato dedicato anche al rapporto con le opposizioni. Il sindaco ha spiegato che il dialogo con la minoranza sarà basato sul rispetto reciproco e sulla collaborazione, soprattutto sui temi che riguardano il bene comune.

Le differenze politiche, ha evidenziato Voce, non dovranno ostacolare un confronto serio e costruttivo. L’obiettivo dichiarato è lavorare nell’interesse della città, mantenendo aperto il dialogo istituzionale.

La nuova giunta comunale di Crotone

Per quanto riguarda la composizione della nuova squadra di governo, il sindaco ha confermato che i lavori sono alle battute finali. La nuova giunta comunale di Crotone sarà presentata a breve e, secondo quanto anticipato, sarà composta da figure competenti e motivate.

La scelta degli assessori rappresenterà uno dei primi passaggi politici rilevanti del nuovo mandato, perché definirà l’assetto operativo con cui l’amministrazione affronterà le prossime sfide.

Una nuova fase per l’amministrazione comunale

Con la proclamazione ufficiale di Vincenzo Voce sindaco di Crotone, si apre una nuova stagione amministrativa. La città guarda ora ai prossimi anni con l’obiettivo di consolidare quanto costruito e accelerare i percorsi di crescita, sviluppo e partecipazione.

Il nuovo mandato si apre dunque nel segno della continuità, del confronto istituzionale e della volontà di lavorare per una Crotone più forte, più organizzata e più vicina ai bisogni dei cittadini.

Clicca QUI per la Proclamazione