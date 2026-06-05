Francesco Cannizzaro proclamato sindaco di Reggio Calabria

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Il nuovo primo cittadino ha indossato la fascia tricolore a Palazzo San Giorgio e annuncia i primi interventi su Comune e Città Metropolitana

Francesco Cannizzaro è ufficialmente il nuovo sindaco di Reggio Calabria. La proclamazione si è svolta nel Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, alla presenza delle autorità istituzionali. A leggere la formula ufficiale è stato il presidente del Tribunale Giuseppe Campagna, che ha certificato la maggioranza assoluta dei voti validi ottenuta da Cannizzaro, pari a 59.103 preferenze.

Cannizzaro sindaco di Reggio Calabria, le prime parole dopo la proclamazione

Con la fascia tricolore indosso, Cannizzaro ha parlato di un momento carico di emozione e responsabilità. Il nuovo sindaco ha spiegato di sentirsi rappresentante non solo di chi lo ha votato, ma dell’intera comunità reggina, compresi coloro che hanno scelto altri candidati o non si sono recati alle urne.

Un passaggio che segna l’avvio ufficiale di una nuova fase amministrativa per Reggio Calabria, chiamata ora ad affrontare temi centrali come servizi, organizzazione dell’ente, rilancio urbano e valorizzazione delle proprie potenzialità.

Prima uscita istituzionale con Giorgia Meloni a Reggio Calabria

La proclamazione arriva in concomitanza con la visita a Reggio Calabria della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, attesa per la cerimonia nazionale del 212° anniversario di fondazione dell’Arma dei Carabinieri, in programma venerdì 5 giugno alle ore 11.00.

Cannizzaro ha definito questa coincidenza un segnale importante per la città, sottolineando il valore simbolico della presenza del Governo e delle massime autorità in riva allo Stretto.

I primi atti sulla Città Metropolitana

Tra le prime decisioni annunciate, Cannizzaro ha indicato l’intenzione di intervenire subito sulla Città Metropolitana di Reggio Calabria. Il nuovo sindaco ha anticipato l’invio di una comunicazione al direttore generale di Palazzo Alvaro per chiedere la sospensione degli atti emessi nelle ultime settimane dalla precedente amministrazione.

Contestualmente, firmerà il decreto per avviare le procedure di elezione del nuovo Consiglio metropolitano, fissate per il 19 luglio.

Nuova giunta comunale, Cannizzaro punta su competenze e squadra

Sulla composizione della nuova giunta comunale di Reggio Calabria, Cannizzaro ha spiegato che servirà prima definire il quadro completo del Consiglio comunale. La scelta degli assessori, secondo quanto anticipato, passerà anche dal confronto con i partiti, ai quali sarà chiesta una terna di nomi.

L’obiettivo dichiarato è costruire una squadra capace di riportare la città verso una gestione ordinata, puntando alla normalizzazione amministrativa e alla valorizzazione del potenziale ancora inespresso di Reggio Calabria.