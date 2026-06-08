Crotone punta sulla mobilità sostenibile: finanziato un progetto da 4 milioni di euro

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Il Comune ottiene fondi regionali per nuovi percorsi ciclopedonali, ponti pedonali e ciclabili, bike sharing e collegamenti tra stazione, terminal bus e luoghi strategici della città

Finanziamento da 4 milioni per la mobilità sostenibile a Crotone

Arriva una notizia importante per la città di Crotone nel giorno dell’avvio della nuova attività dell’amministrazione Voce. Il Comune ha ottenuto un finanziamento regionale di circa 4 milioni di euro destinato alla realizzazione del progetto “Infrastruttura multimodale urbana, aree attrezzate per una mobilità sostenibile nel Comune di Crotone”.

Si tratta di un intervento strategico pensato per migliorare la mobilità sostenibile, favorire gli spostamenti alternativi all’auto privata e rafforzare il collegamento tra i principali nodi di trasporto e i luoghi più frequentati della città.

Nuovi percorsi ciclopedonali tra stazione e terminal bus

Il progetto prevede la creazione di una rete di percorsi ciclopedonali che collegherà la stazione ferroviaria di Crotone con il terminal bus “Romano”, favorendo una maggiore integrazione tra trasporto su rotaia e trasporto su gomma.

L’obiettivo è rendere più semplice, sicuro e funzionale il passaggio da un mezzo all’altro, promuovendo un modello di intermodalità urbana più moderno e sostenibile.

Due nuovi ponti per pedoni e biciclette

Per superare alcune criticità infrastrutturali legate all’attraversamento del fiume Esaro e del torrente Papaniciaro, saranno realizzati due nuovi ponti riservati esclusivamente alla mobilità pedonale e ciclabile.

Queste opere consentiranno di migliorare la continuità dei percorsi e di rendere più accessibili diverse aree della città, aumentando la sicurezza per cittadini, studenti, lavoratori e turisti.

Collegamenti con ospedale, università, tribunale e luoghi culturali

La nuova rete permetterà di collegare diversi poli attrattori di Crotone, tra cui l’ospedale, l’università, il tribunale, il Museo Archeologico Nazionale, il Castello di Carlo V, il lungomare e l’area archeologica interessata dagli interventi di Antica Kroton.

I nuovi tracciati saranno integrati con le piste ciclabili già esistenti e con quelle in fase di realizzazione, costruendo progressivamente un sistema più organico e funzionale per gli spostamenti quotidiani.

Bike sharing e rastrelliere per ridurre l’uso dell’auto

Il finanziamento prevede anche l’installazione di due postazioni di bike sharing e nuove rastrelliere per biciclette. Si tratta di strumenti utili per incentivare l’utilizzo della bici e favorire l’interscambio tra diversi mezzi di trasporto.

Una maggiore diffusione della mobilità dolce potrà contribuire alla riduzione del traffico urbano, al miglioramento della qualità dell’aria e a una città più vivibile.

Cretella: nuovo slancio alla mobilità sostenibile

A commentare il risultato è il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici, Sandro Cretella, che ha parlato di una notizia particolarmente significativa nel giorno dell’insediamento della nuova Giunta.

Secondo Cretella, il finanziamento rappresenta uno dei frutti del lavoro portato avanti dall’amministrazione, che lo scorso anno aveva approvato in Giunta il documento di indirizzo alla progettazione.

“Attraverso questo finanziamento daremo nuovo slancio alla mobilità sostenibile in città, coerentemente con la nuova idea di pianificazione che nei prossimi mesi verrà codificata in un apposito strumento urbanistico”, ha dichiarato il vicesindaco.

Un passo verso una Crotone più accessibile e moderna

Il progetto rappresenta un tassello importante per il futuro urbano di Crotone, perché punta a rendere la città più collegata, accessibile e sostenibile.

La realizzazione di percorsi sicuri per pedoni e ciclisti, insieme al potenziamento dell’intermodalità, può favorire nuove abitudini di spostamento e migliorare concretamente la qualità della vita dei cittadini.