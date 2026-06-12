“Remigrazione” alla Zanzara, Modou Gueye perde la pazienza: tensione in diretta con gli esponenti della Lega
Momenti di forte tensione durante una puntata de La Zanzara, il programma radiofonico condotto da Giuseppe Cruciani. Protagonista del acceso confronto è stato Modou Gueye che, già particolarmente animato nel corso della discussione, è uscito dai gangheri quando in studio è stata pronunciata la parola “remigrazione”.
Un argomento che ha immediatamente acceso il dibattito e fatto salire la temperatura dello scontro. E pensare che Gueye avrebbe preferito parlare del tempo.
In studio con lui c’erano Ferenc Venturelli, conosciuto sui social come Eterno, 20 anni, attivista politico della Lega Giovani di Reggio Emilia, e Dario Moretti, consigliere comunale della Lega a Rolo (Reggio Emilia).
Il confronto, incentrato sui temi dell’immigrazione e delle politiche migratorie, si è rapidamente trasformato in un botta e risposta serrato. La menzione della “remigrazione” ha rappresentato il punto di rottura, con Gueye che ha contestato con forza il concetto e le posizioni sostenute dai due esponenti leghisti.
Tra interruzioni, accuse reciproche e toni sempre più accesi, la discussione ha regalato agli ascoltatori uno dei momenti più incandescenti della trasmissione. Un episodio che conferma ancora una volta come i temi legati all’immigrazione continuino a rappresentare uno dei terreni di scontro più divisivi nel dibattito pubblico italiano.
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