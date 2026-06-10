Pentone, due anni di amministrazione Marino tra opere pubbliche, servizi e nuovi progetti

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Il sindaco Vincenzo Marino traccia un bilancio dell’attività amministrativa: interventi su sicurezza, scuola, ambiente, centro storico e servizi alla cittadinanza

A Pentone il sindaco Vincenzo Marino ha tracciato un bilancio dei primi due anni di amministrazione, condividendo sui propri canali social una riflessione sul lavoro svolto e sulle prospettive future per il territorio.

Un’attività amministrativa forse meno appariscente rispetto al precedente mandato, ma caratterizzata, secondo il primo cittadino, da impegno costante, programmazione e lungimiranza.

Bilancio positivo e interventi sul territorio

Tra gli aspetti evidenziati dal sindaco figura il bilancio consolidato con avanzo di amministrazione positivo, un risultato considerato significativo in un periodo complesso per molti enti locali.

Sul fronte delle opere pubbliche, è quasi ultimato l’intervento da 620 mila euro nei locali dell’ex Mattatoio, mentre è stato concluso e consegnato l’adeguamento sismico della caserma dei Carabinieri.

Particolare attenzione è stata dedicata anche alla sicurezza degli edifici pubblici, alla manutenzione e al miglioramento dei servizi essenziali.

Scuola, ambiente e raccolta differenziata

Ad aprile è partito il nuovo appalto per la raccolta differenziata, mentre sono stati effettuati interventi di manutenzione sugli impianti di pubblica illuminazione.

Presso la scuola media di Sant’Elia è stato realizzato un impianto fotovoltaico, un intervento che guarda al risparmio energetico e alla sostenibilità ambientale.

Centro storico, viabilità e Protezione civile

L’amministrazione ha inoltre affidato lavori per la riqualificazione del centro storico e per la strada Paparano, con finanziamenti rispettivamente da 150 mila euro e 100 mila euro.

Sono in fase conclusiva anche il Piano di Protezione civile digitale e il piano di zonizzazione sismica, strumenti importanti per la prevenzione, la sicurezza e la gestione delle emergenze.

Servizi ai cittadini e progetti futuri

Per l’ottavo anno consecutivo il Comune ha ottenuto il finanziamento per i centri estivi per minori. Da alcuni mesi, inoltre, è stato attivato lo sportello di ascolto per la cittadinanza.

Marino ha ricordato anche le richieste di finanziamento presentate alla Regione e ai Ministeri, il lavoro sul potenziamento della videosorveglianza in collaborazione con l’Unione dei Comuni e il rafforzamento dei centri di raccolta.

Il messaggio del sindaco alla comunità

Accanto ai risultati raggiunti, il sindaco ha riconosciuto la presenza di alcune criticità sulle quali sarà necessario lavorare con maggiore attenzione. Marino ha sottolineato l’importanza del confronto con la minoranza e della collaborazione dei cittadini.

Il primo cittadino ha infine richiamato la comunità a un maggiore senso civico e a una più forte identità territoriale, ricordando che il bene del paese non appartiene all’amministrazione di turno, ma all’intera comunità di Pentone.