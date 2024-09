Bovalino-Lungomare: ripresi i lavori di ripristino…sarà la volta buona?

Il momento tanto atteso dai cittadini di Bovalino è finalmente arrivato.

Infatti, sono ripresi da un paio di giorni i lavori sul tratto di Lungomare San Francesco di Paola, precedentemente iniziati e poi inopinatamente interrotti per sopraggiunte difficoltà tecniche riscontrate nell’attività di sbancamento del tratto in questione; difficoltà che hanno evidenziato problemi oggettivi nella rimozione di un grosso masso di cui non si conosceva esattamente l’esistenza e, tanto meno, la consistenza.

Ricordiamo che il tratto di lungomare attraversato dal maltempo, ed in particolare dalle violente mareggiate nella notte del 23 febbraio 2019, era stato divelto causando diversi ed ingenti danni non solo nella cittadina jonica reggina, ma anche in altre località costiere.





A Bovalino, paese che ha subito i danni maggiori (quantificati, allora, in circa 2 milioni di euro), erano stati assegnati 1,5 milioni di euro dal Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali del Ministero degli Interni che aveva stanziato un budget nazionale complessivo di circa 350 milioni di euro (contributo previsto dall’art. 1, commi 139 e seguenti, della L. 30/12/2018, n. 145, da destinare ad investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio), per far fronte alle esigenze di ricostruzione relativi all’attività di “…ripristino e messa in sicurezza con interventi di protezione da erosione costiera”.

I lavori, nello specifico, erano iniziati il 04/12/2023 sulla carta e, materialmente, l’08/01/2023, con ultimazione dei lavori prevista per il 31/07/204, data che purtroppo non è stata rispettata a causa delle sopraggiunte difficoltà precedentemente citate.





Dopo alcuni mesi di sofferenza da parte dei cittadini e dei turisti, nel frattempo giunti nella località turistica, sofferenza non tanto fisica quanto psicologica, ed a seguito della comunicazione di ripresa dei lavori fatta al Comune di Bovalino da parte del Direttore del lavori stessi, Ing. Rocco Aquino della “Colgema Group s.r.l. di Vallata (AV), l’Ente, con Ordinanza n. 29 del 17/09/2024, ha disposto la nuova chiusura del tratto di strada del Lungomare San Francesco di Paola per l’attivazione (speriamo stavolta in via definitiva!) del cantiere e, quindi, dei lavori di recupero del tratto di lungomare interessato.

L’Ordinanza del Sindaco, Vincenzo Maesano, regola e disciplina la circolazione stradale in ambo i lati ed indica anche le prescrizioni da osservare per consentire i lavori da parte della Ditta, avendo cura al tempo stesso di garantire la salvaguardia dell’incolumità pubblica.

Al momento sono sul posto: alcuni mezzi della ditta, tra cui un grosso escavatore, altri mezzi di trasporto ed alcune gabbie (tante altre sono in arrivo) in ferro che serviranno, successivamente, ad ospitare le colate di cemento che costituiranno i pilastri su cui verrà poi posizionato il fronte del lungomare.

Da notare anche il fatto che due palme, nel frattempo sradicate dalla loro sede naturale, sono state piantumate nelle immediate vicinanze in via temporanea per essere poi risistemate nella loro allocazione naturale a lavoro ultimato.





Ricordiamo che la Ditta aggiudicatrice dell’appalto (indetto dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, come previsto dalla normativa vigente in materia di appalti) è la “Colgema Group s.r.l. di Vallata (AV), ditta che si è aggiudicata i lavori per un importo pari ad euro 1.136.649.00, con un ribasso rispetto al prezzo d’asta (1.560.000,00) di circa il 27%.

L’andamento dei lavori è monitorato dall’Ufficio tecnico del Comune attraverso le attività poste in essere dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP), l’Ing. Antonio Ficara, coadiuvato dai suoi stretti collaboratori.