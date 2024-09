Calabria. Reparto Corse Unical debutta con la prima auto elettrica "Odysseia"

L'Università della Calabria al Formula SAE Italy 2024 con Odysseia

Il Reparto Corse dell'Università della Calabria ha fatto il suo debutto alla Formula SAE Italy 2024, tenutasi presso l'autodromo di Varano, Parma, presentando la sua prima vettura completamente elettrica, denominata Odysseia. Questo veicolo è stato interamente progettato e realizzato dagli studenti dell'Ateneo, segnando un traguardo significativo per il team.

Il gruppo, composto da studenti di ingegneria meccanica, gestionale, elettronica, informatica e, per la prima volta, da studenti dei corsi di Media e Società Digitali, Comunicazione e Dams, ha abbandonato la categoria Combustion per abbracciare la sfida Green, un percorso che attualmente coinvolge oltre il 90% delle università partecipanti.

Secondo una nota ufficiale, "dopo anni di successi culminati con l'eccezionale terzo posto ottenuto nella competizione di Formula SAE Italy del 2022, l'Unical Reparto Corse ha deciso di compiere un passo verso il futuro, accettando la sfida della mobilità elettrica. Questa transizione, considerata storica per il team, ha portato subito a risultati sorprendenti già alla prima partecipazione internazionale".

Odysseia, il nome scelto per la vettura elettrica, ha superato tutte le complesse ispezioni tecniche al primo tentativo, un risultato che pochi team riescono a ottenere al debutto. “Le ispezioni tecniche rappresentano lo step più importante per le vetture di Formula SAE - spiega Maurizio Muzzupappa, professore associato del Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale dell’Unical - Ricordo come nel 2008, con la nostra prima vettura a combustione, non riuscimmo a superarle a causa di diversi problemi tecnici. Oggi, con Odysseia, abbiamo ottenuto un risultato storico, superando tutte le ispezioni nonostante la complessità tecnica di un veicolo elettrico e un regolamento più stringente".

Questo traguardo segna solo il primo step per il team, che punta a competere ai massimi livelli nelle prossime edizioni della Formula SAE. "Il progetto ha ricevuto numerosi giudizi positivi per il lavoro svolto, e Odysseia sembra avere tutte le carte in regola per essere una vettura molto promettente per il futuro", conclude Muzzupappa, esprimendo un caloroso ringraziamento all'Università della Calabria e al Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale per il costante supporto e l'investimento nella formazione degli studenti del team.