Calabria. Tragedia in campagna: Domenico Carlomagno muore schiacciato dal proprio trattore

Incidente mortale a Francavilla Marittima: Domenico Carlomagno perde la vita sul lavoro a 87 anni.

Un tragico incidente ha spezzato la vita di Domenico Carlomagno, 87 anni, in un terreno di sua proprietà situato a Francavilla Marittima, in provincia di Cosenza. Il sinistro è avvenuto mentre l’uomo stava lavorando con il suo trattore che, per cause ancora al vaglio delle autorità, si è ribaltato, provocandone la morte.

Il luogo dell'incidente è diventato una scena di disperato soccorso quando i carabinieri della compagnia di Cassano allo Ionio, allertati da alcuni passanti che avevano notato il trattore rovesciato, sono prontamente intervenuti. Nonostante la rapidità dell'arrivo dei sanitari e del personale dell'elisoccorso del 118, ogni tentativo di assistenza si è rivelato vano. Domenico Carlomagno è deceduto sul colpo, lasciando la comunità locale in lutto per la perdita di un uomo descritto come laborioso e legato alla sua terra.

L'incidente ha sollevato nuove preoccupazioni sulla sicurezza nell'uso di macchinari agricoli, soprattutto tra gli agricoltori più anziani. Le indagini sono in corso per determinare la dinamica esatta e le possibili cause che hanno portato al fatale ribaltamento del trattore. La comunità agricola e i residenti di Francavilla Marittima si stringono attorno alla famiglia Carlomagno in questo momento di dolore, mentre attendono risposte sulla tragedia che ha colpito uno dei loro. (Ansa)