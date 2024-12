Calcio 18^ giornata Catanzaro – Spezia: ecco tutte le info per la prevendita

La società US Catanzaro 1929 comunica le modalità di vendita dei tagliandi d’ingresso per l’incontro US CATANZARO – SPEZIA, in programma alle ore 17:15, di sabato 21/12/2024, allo stadio “Ceravolo” di Catanzaro e valida quale 18^ giornata della Serie BKT 24/25.

La vendita dei tagliandi inizierà alle ore 15:00 di oggi, lunedì 16/12/2024, secondo le modalità operative sotto riportate:

– On line su https://uscatanzaro1929.ticketone.it/catalog

– Rivendite ticketone abilitate su tutto il territorio locale e nazionale

– Botteghino:

– venerdì 2/12/24 (10 – 18)

– sabato 21/12/24 (10 – inizio gara)

TABELLA PREZZI

Curva Est Ospiti​​: € 16,50​

Curva Ovest M.C.​​: € 16,50 Intero – € 13,00 Ridotto – € 6,50 Ridotto Junior​

Distinti​: € 27,50 Intero – € 22,00 Ridotto – € 11,00 Ridotto Junior

Tribuna Lat. Ovest “B. Cuteri”​: € 38,50 Intero – € 31,00 Ridotto – € 15,50 Ridotto Junior

Tribuna Lat. Est​​: € 38,50 Intero – € 31,00 Ridotto – € 15,50 Ridotto Junior

Tribuna Cen. Sup./Inf.​​: € 55,00 Intero – € 44,00 Ridotto – € 22,00 Ridotto Junior

– Ridotto generico:

Over 65 (nati fino al 31/12/59) – Ragazzi (nati dal 01/01/07) – Donne – Disabili (fino al 99%) ed Acc.

– Ridotto Junior:

nati dopo 01/01/13.

– Disabili 100%:

Per agevolare l’accesso allo stadio, US Catanzaro ha istituito un servizio di accreditamento online che permette ai fan con disabilità al 100% di richiedere l’accredito gratuito (sino all’esaurimento dei posti disponibili, (n. 20 in Tribuna Laterale EST) per ogni partita di campionato.

Per usufruire del Servizio Accrediti Tifosi con disabilità è necessario inviare previamente alla mail [email protected], avendo cura di caricare nella sezione preposta una copia di:

Certificato di invalidità civile al 100% da cui si evinca in maniera chiara ed inequivocabile che il grado di invalidità riconosciuto sia pari al 100%, senza la precisazione della patologia diagnosticata (qualora questa fosse presente dovrà essere oscurata);

Copia fronte retro-documento identità in corso di validità.

Per Catanzaro – Spezia, l’accreditamento sarà attivo dalle ore 16.00 di oggi, lunedì 16/12, alle ore 19:00 di martedì 17/12/24 (fino ad esaurimento posti disponibili).

Si raccomanda il rispetto delle prescrizioni sopra previste, evitando mancanza dei requisiti e delle modalità esecutive richieste.

Ai disabili autorizzati, sarà inviato per mail il relativo tagliando d’ingresso.

Eventuali accompagnatori dovranno acquistare un tagliando ridotto.

La società al fine di evitare lunghe code presso il botteghino dello stadio il giorno gara consiglia sempre di prediligere l’acquisto dei biglietti tramite i punti vendita a ciò abilitati e/o in modalità “Web Home Ticket” dal sito TicketOne.it

In attesa di comunicazioni dalle autorità competenti in materia di ordine pubblico, la vendita è momentaneamente sospesa ai residenti nella provincia di LA SPEZIA.

I dettagli della prevendita per il settore ospiti (Curva EST) saranno quindi comunicati successivamente.

Al costo del singolo biglietto sarà applicato un diritto di prevendita aggiuntivo.

Si rammenta che, all’atto dell’acquisto del biglietto, ed all’entrata nel settore, bisognerà presentare un valido documento d’identità (anche per i minori).

L’acquisto del biglietto implica l’accettazione del ‘Codice comportamentale e di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche’ adottato dalla società US Catanzaro 1929 srl, nonché il regolamento d’uso dello stadio ‘Ceravolo” disponibili sul sito ufficiale della Società US Catanzaro 1929.