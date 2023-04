Calcio Catanzaro, Feralpisalò e Reggiana in corsa per la Supercoppa di Serie C: date e regolamento

FIRENZE. - La Supercoppa 2022-2023 di Serie C vedrà Catanzaro, Feralpisalò e Reggiana competere per il titolo dopo aver ottenuto la promozione diretta in Serie B vincendo i rispettivi gironi. La competizione, che rappresenta la 23ª edizione del torneo, è stata ufficializzata dalla Lega Pro, che ha stabilito le date e il regolamento dell'evento. Le tre squadre partecipanti saranno divise in un girone a tre e si affronteranno in partite di sola andata, con il calendario completo già stabilito e reso noto.

SUPERCOPPA SERIE C: DOVE SI GIOCA

Le partite della Supercoppa Serie C si giocheranno negli stadi delle tre formazioni che si contenderanno il trofeo:

lo stadio 'Nicola Ceravolo' di Catanzaro

il 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia

lo stadio Lino Turina di Salò

SUPERCOPPA SERIE C: QUANDO SI GIOCA

1a giornata – SABATO 29 APRILE 2023, ore 16:30 Catanzaro-Feralpisalò

2a giornata – SABATO 06 MAGGIO 2023

– nella gara della seconda giornata si affronteranno la squadra che non ha disputato la gara della prima giornata e la perdente di quest’ultima gara o, in caso di pareggio, quella che nella prima giornata è stata la squadra ospitante;

3a giornata – SABATO 13 MAGGIO 2023

– la gara sarà disputata tra le due squadre che non si siano affrontate nella prima e nella seconda giornata.

SUPERCOPPA SERIE C: LE SQUADRE

Le squadre che parteciperanno alla Supercoppa Serie C: Feralpisalò (vincente Girone A), Reggiana (vincente Girone B), Catanzaro (vincente Girone C)

SUPERCOPPA SERIE C: COME FUNZIONA

Le tre squadre saranno raggruppate in un “Girone a 3” all’interno del quale si affronteranno in gare di sola andata.

Al termine di ciascuna gara, saranno assegnati tre punti in caso di vittoria, un punto in caso di pareggio e zero punti in caso di sconfitta.

Nel “Girone a 3”, in caso di parità di punteggio fra due o più squadre, per definire la rispettiva posizione in classifica al termine della Competizione, si terrà conto nell’ordine:

a) della differenza reti nelle gare del “Girone a 3”;

b) del maggior numero di reti segnate nelle gare del “Girone a 3”;

c) del maggior numero di reti segnate nella gara esterna del “Girone a 3”.