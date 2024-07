Calcio Cesena, il sogno diventa realtà: promozione in Serie B dopo sei anni

CESENA - In una serata carica di emozioni e tensione, il Cesena FC ha scritto un'altra pagina memorabile della sua storia, conquistando la promozione in Serie B con quattro giornate d'anticipo, un traguardo che non raggiungeva dal lontano 2017/18.

Il teatro di questa impresa è stato il match casalingo contro il Pescara, vinto per 1-0 grazie a un gol di testa di Pierozzi al 87' su assist di Donnarumma, segnando così il ritorno dei bianconeri nel calcio che conta.

Il match si è aperto sotto i migliori auspici per il Cesena, che ha subito dimostrato di voler prendere in mano le redini del gioco, creando due occasioni nitide nei primi sei minuti con Shpendi e Kargbo, purtroppo senza trovare la via del gol. Il Pescara ha risposto al 9' con un tiro di Cuppone, prontamente deviato in angolo da un attento Pisseri.

Nonostante diverse occasioni da entrambe le parti, la prima frazione di gioco si è conclusa a reti inviolate, con il Cesena che ha continuato a spingere senza riuscire a concretizzare. La ripresa ha visto i padroni di casa ancora più determinati, creando diverse occasioni pericolose e colpendo un palo con Accornero.

Il gol della vittoria e della promozione è arrivato allo scadere, quando Donnarumma, con un preciso cross su punizione, ha trovato la testa di Pierozzi che ha insaccato alle spalle di Plizzari. Un gol che ha scatenato l'entusiasmo dello stadio, riportando il Cesena in Serie B per la prima volta da quando, nel 1981, ottenne la promozione davanti al proprio pubblico.

Il match si è concluso 1-0 per il Cesena, che ora può festeggiare il meritato ritorno in Serie B. Una vittoria che non è solo il frutto del lavoro di questa stagione, ma il risultato di anni di passione, dedizione e impegno di tutto l'ambiente cesenate.

L'allenatore Domenico Toscano e i suoi ragazzi hanno dimostrato di essere una squadra solida, capace di lottare e di credere nei propri sogni fino all'ultimo. Questa promozione non è solo un traguardo sportivo, ma un vero e proprio trionfo per la città di Cesena, che torna a festeggiare il calcio giocato ai massimi livelli.

Con il Cesena di nuovo in Serie B, il calcio italiano accoglie con entusiasmo il ritorno di una squadra storica, pronta a dimostrare il proprio valore e a regalare nuove emozioni ai suoi tifosi e a tutti gli appassionati del bel calcio.