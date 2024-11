Calcio. Cessione Salernitana: Iervolino rifiuta le offerte di Vrenna e D’Aloia, trattative in stallo

SALERNO - La Salernitana, storica società calcistica, è al centro di intense trattative per un possibile cambio di proprietà. Il presidente Danilo Iervolino, dopo aver manifestato l'intenzione di cedere il club, ha recentemente rifiutato due offerte significative.

Secondo quanto riportato da "Le Cronache", Raffaele Vrenna, ex presidente del Crotone, avrebbe proposto 10 milioni di euro per l'acquisto della Salernitana, impegnandosi inoltre a coprire eventuali debiti societari senza richiedere rateizzazioni. Nonostante l'offerta comprendesse la rinuncia alle entrate derivanti dal calciomercato e al paracadute previsto per le squadre retrocesse, Iervolino ha declinato la proposta.

Parallelamente, l'imprenditore beneventano Fabrizio D'Aloia, residente a Londra e attuale amministratore delegato di Artsquare.io, piattaforma blockchain dedicata all'arte, aveva avviato una trattativa con Iervolino. Nonostante l'offerta fosse stata inizialmente considerata soddisfacente, la negoziazione ha subito un rallentamento. Il nodo principale riguardava la rateizzazione del pagamento per l'acquisto del club. D'Aloia puntava a concludere l'accordo rapidamente per poter intervenire nel calciomercato, ma la trattativa si è raffreddata, presumibilmente a causa dell'intervento dell'avvocato Fimmanò, legale di fiducia di Iervolino.

La tifoseria granata, già in fermento per le recenti prestazioni della squadra, attende con ansia sviluppi sulla cessione del club. La situazione rimane incerta, con Iervolino che sembra intenzionato a valutare attentamente le offerte per garantire un futuro solido alla Salernitana.

In aggiornamento