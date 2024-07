Calcio Crotone in crisi: la disperazione di Baldini rivela un futuro incerto

Tra Identità smarrita e fiducia appassita: Il Crotone alla ricerca della perduta anima calcistica

CROTONE - La situazione a Crotone brucia come l'estate calabrese, e non si tratta solo del clima. Il fervore si è trasformato in fiamme di delusione dopo la sconfitta contro il Monterosi. Il silenzio dal campo dopo l'ultima sconfitta è stato rotto solo dalle parole di Mister Francesco Baldini durante la conferenza stampa. Le sue parole suonavano come un requiem piuttosto che un discorso motivazionale, una marcatura del profondo dispiacere e della possibile fine di un'era.

Cinque partite e quattro sconfitte: i numeri parlano chiaro, ma c'è più del punteggio nel gioco del calcio. La crisi del Crotone non è solamente una questione di strategie sbagliate o mancate opportunità; si parla di una crisi di identità, una squadra che sembra aver perso la propria anima, il coraggio, e forse anche la fede nei propri sogni. La fiducia è come una pianta che necessita di cura e attenzioni costanti, e Baldini ammette che forse quella pianta è stata lasciata appassire.

L'analisi di Baldini è impietosa, rivelando una squadra che sembra aver smarrito quella fame intrinseca che spinge gli atleti a superarsi. È una fame di vittorie, certo, ma anche di prestazioni che rispecchino l'orgoglio e l'impegno, e sembra che il Crotone sia a corto di entrambi. Il tecnico si pone quasi come un potenziale martire della situazione, pronto a farsi da parte se ciò può salvare la nave dal naufragio.

La promessa di Baldini di parlare con i dirigenti il giorno seguente ha il sapore di un ultimatum, o forse di un addio annunciato. Nessuno vuole essere l'ancora che affonda la nave, specialmente in una comunità che vive per il calcio come Crotone.

Nel frattempo, gli allenamenti riprendono, come se nulla fosse. La squadra si ritrova al centro sportivo, tra esercizi di attivazione e lavoro aerobico, mentre la tensione palpita sotto la superficie. La seduta pomeridiana all'Antico Borgo è più di una semplice routine: è un tentativo di rianimare quella pianta di fiducia che ha bisogno disperatamente di acqua.

Il calcio non è solo un gioco di gambe e di palle; è un gioco di cuori e di menti. A Crotone, i cuori sono pesanti e le menti sono piene di dubbi. La domanda che brucia come un fuoco incontrollato tra i tifosi non è se Mister Baldini sarà alla guida nella prossima partita, ma piuttosto chi riuscirà a risvegliare l'anima di una squadra che sembra averla (Immagine dal web)