Calcio. Duello ai PlayOff: Stroppa e Vivarini analizzano il match decisivo (Video)

Analisi delle Interviste di Mister Stroppa e Mister Vivarini

Nella conferenza stampa successiva alla partita tra Cremonese e Catanzaro, entrambi gli allenatori, Giovanni Stroppa per la Cremonese e Vincenzo Vivarini per il Catanzaro, hanno condiviso le loro riflessioni e analisi sull'incontro e sulle rispettive stagioni. Mentre la Cremonese ha celebrato una vittoria decisiva con un netto 3-0, avvicinandosi alla promozione, il Catanzaro ha dovuto accettare l'eliminazione dai play-off, nonostante una stagione positiva.

Mister Giovanni Stroppa dopo Cremonese - Catanzaro

Giovanni Stroppa, allenatore della Cremonese, ha mostrato grande soddisfazione per la prestazione della sua squadra contro il Catanzaro, sottolineando l'importanza di questa vittoria per avvicinarsi alla promozione. Ha elogiato l'atmosfera e l'intensità della partita, definendola la migliore prestazione stagionale della squadra in termini di qualità e importanza. Stroppa ha anche riflettuto sulla stagione, esprimendo un certo rammarico per non aver concretizzato precedentemente le occasioni create, ma riconoscendo che ora stanno raccogliendo i frutti del loro lavoro.

Mister Vincenzo Vivarini nel dopo gara di Cremonese - Catanzaro

Dall'altra parte, Vincenzo Vivarini, allenatore del Catanzaro, ha riconosciuto la superiorità della Cremonese durante la partita, ma ha voluto anche sottolineare gli aspetti positivi della stagione della sua squadra. Ha ringraziato pubblicamente i suoi giocatori per l'impegno e il sacrificio dimostrato durante il campionato e ha elogiato il supporto dei tifosi di Catanzaro.

Nonostante la sconfitta, Vivarini ha voluto evidenziare la grande stagione del Catanzaro, esprimendo gratitudine verso i suoi giocatori e i tifosi, evidenziando le numerose soddisfazioni ottenute durante la stagione. Guardando al futuro, Vivarini ha dichiarato che, dopo aver smaltito la sconfitta, il Catanzaro valuterà con calma le migliori decisioni per migliorare ulteriormente.

Mister Giovanni Stroppa dopo Cremonese - Catanzaro

CREMONESE - L'allenatore della Cremonese, Giovanni Stroppa, ha tenuto una conferenza stampa a seguito della vittoria della sua squadra contro il Catanzaro nei play-off. La partita si è conclusa con un netto 3-0 in favore della Cremonese, portando i grigiorossi un passo più vicini alla promozione.

Atmosfera e prestazione

Stroppa ha esordito esprimendo grande soddisfazione per l'atmosfera e l'intensità della partita. "L'atmosfera è stata bellissima, ora dobbiamo superare un altro ostacolo. Questa è stata probabilmente la nostra migliore prestazione stagionale in termini di intensità, qualità e importanza della partita," ha dichiarato il mister. "Ci siamo meritati questa vittoria, e stasera tutto è andato per il verso giusto."

Analisi della partita

Riflettendo sulla stagione, Stroppa ha espresso un certo rammarico per il campionato, sottolineando che la Cremonese è stata la squadra più pericolosa ma meno efficace. Tuttavia, ha aggiunto che finalmente stanno raccogliendo i frutti del loro lavoro: "Abbiamo creato molte occasioni in precedenza, ma non siamo riusciti a concretizzare come avremmo dovuto. Stasera è andata diversamente."

Performance dei giocatori

Parlando dei singoli, Stroppa ha elogiato i suoi attaccanti per aver segnato in una partita così cruciale. "Oggi hanno segnato tutti gli attaccanti, incluso Buonaiuto, che è un giocatore offensivo. Era una tendenza già vista nelle partite finali del campionato, ma oggi siamo riusciti a concretizzare le occasioni."

Prossimo avversario: Venezia

Guardando avanti, Stroppa ha evidenziato che il prossimo avversario sarà il Venezia, una squadra molto diversa e altrettanto impegnativa. "Abbiamo superato una montagna, ma ce n'è un'altra davanti a noi. Il Venezia ha caratteristiche diverse e sarà una sfida altrettanto difficile."

Gestione della Squadra

Stroppa ha anche parlato delle sostituzioni durante la partita, spiegando che alcune sono state fatte per precauzione. "Ravanelli aveva un piccolo problema, quindi l'ho sostituito. Anche Pickel è stato tolto alla fine del primo tempo perché era ammonito."

L'importanza del pubblico

Infine, l'allenatore ha ringraziato il pubblico per il supporto straordinario: "Il pubblico di Cremona è stato fantastico. Sentire tutto lo stadio che ti sostiene è bellissimo e ci dà una spinta enorme."

La conferenza stampa si è conclusa con un messaggio di ottimismo e determinazione per le prossime sfide. La Cremonese è pronta a continuare il suo cammino verso la promozione, con l'obiettivo di superare anche l'ostacolo rappresentato dal Venezia.



Mister Vivarini nel Dopo Gara di Cremonese - Catanzaro

CATANZARO - La partita di ritorno dei play-off tra Cremonese e Catanzaro si è conclusa con la vittoria della squadra lombarda, sancendo l'eliminazione del Catanzaro. Nel dopo gara, l'allenatore del Catanzaro, Vincenzo Vivarini, ha incontrato i giornalisti per condividere le sue riflessioni sulla partita e sulla stagione appena conclusa.

Riconoscimenti e ringraziamenti

"Grazie e complimenti per l'annata che siete riusciti a fare, al di là della partita di oggi," ha esordito un giornalista, ringraziando Vivarini e la squadra per la stagione positiva. Vivarini ha subito risposto: "Mi prendo la responsabilità da parte dei giornalisti caresi di ringraziare voi e la squadra."

Riflessioni sulla partita

Riguardo la partita, Vivarini ha riconosciuto la superiorità della Cremonese: "Niente da dire, Cremonese più forte. Probabilmente siamo arrivati anche un po' sulle gambe a questa partita. La Cremonese ha dimostrato di avere qualcosa in più rispetto a noi." Tuttavia, l'allenatore ha voluto sottolineare anche gli aspetti positivi: "La cosa più bella di stasera è stata vedere gli spalti pieni di un pubblico così affettuoso e passionale. Abbiamo dimostrato a tutti la passione che c'è a Catanzaro per il calcio."

Bilancio della stagione

Vivarini ha voluto ringraziare pubblicamente i suoi giocatori: "Li ringrazio singolarmente e collettivamente perché hanno fatto un campionato di grande applicazione e sacrificio, dando tutto quello che potevano dare." Ha poi aggiunto: "Di fronte avevamo un avversario di alto livello. Noi abbiamo cercato di partire forte, ma abbiamo trovato un impatto fisico da parte loro di livello altissimo."

Prospettive future

Un giornalista ha chiesto cosa manchi al Catanzaro per non essere più considerato una "Mina vagante" nei play-off. Vivarini ha risposto: "Prima dobbiamo smaltire questa sconfitta, poi possiamo ragionare con mente lucida e serena per prendere le migliori decisioni per il futuro."

Nonostante la sconfitta, Vivarini ha voluto evidenziare la grande stagione del Catanzaro: "Quest'anno ci avete lasciato tante immagini da stampare e incorniciare al muro. Ogni partita ha dato tante soddisfazioni, come la vittoria a Parma."

In conclusione, Vivarini ha espresso gratitudine verso i tifosi: "Il supporto del pubblico è stato spettacolare. Questa è la bellezza del calcio."

