Calcio e sociale, raccolta di beni di prima necessità da parte dei tifosi del Catanzaro

Il tifo organizzato si rende promotore di un’ennesima lodevole iniziativa

Il tifo organizzato, si sa, è un elemento imprescindibile per ogni club sportivo e in particolare per quello calcistico.

A Catanzaro il tifo riveste un ruolo ancora più importante che sopperisce alla stessa quantità di capitali di cui dispongono società economicamente più forti rispetto a quella, pur solida, giallorossa.

Allo straordinario entusiasmo e apporto costante che i tifosi giallorossi manifestano sulle gradinate di tutti gli stadi italiani al seguito della squadra, non meno importante anzi lo è ancor di più il supporto di cui il tifo organizzato si rende protagonista nel mondo del sociale.

Alla recente iniziativa che ha permesso di raccogliere fondi da devolvere all’associazione UNITALCA per la donazione di uno scanner venoso all’Ospedale “Pugliese-Ciaccio”, è di questi giorni la notizia di un’altra lodevole iniziativa organizzata dagli UC del Catanzaro di comune accorso con altri gruppi organizzati.

Si tratta di una raccolta di beni di prima necessità da offrire alla comunità cittadina maggiormente bisognosa.

La raccolta – si legge in una nota degli UC – sarà di supporto alle famiglie catanzaresi in difficoltà ed avverrà presso la sede del gruppo in via Francesco Paglia – martedì 12 novembre ed il successivo martedì 19 dalle 16 alle 20 – e nel piazzale dei botteghini dello stadio – sabato 23 novembre, fino all’inizio di Catanzaro – Mantova.

Sarà possibile donare alimenti come pasta, sughi pronti, scatolame, omogeneizzati, biscotti, conserve e latte a lunga conservazione.

Maurizio Martino