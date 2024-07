Calcio. Infortunio per Giuseppe Ambrosino: ecco il responso medico dall'US Catanzaro

Infortunio per Giuseppe Ambrosino durante la partita contro il Venezia: Lesione muscolare di secondo grado

CATANZARO, 6 MAG. - Durante l'ultima partita in casa contro il Venezia, il giocatore del Catanzaro, Giuseppe Ambrosino, ha subito un infortunio muscolare che lo ha costretto a lasciare il campo anzitempo. L'annuncio ufficiale è stato dato dall'US Catanzaro 1929 attraverso un comunicato stampa.

Ambrosino, centrocampista di grande valore per la squadra, si era distinto per le sue prestazioni nelle ultime partite, diventando una pedina fondamentale nelle tattiche del Catanzaro. La sua assenza potrebbe rappresentare una sfida per la squadra, che dovrà trovare soluzioni alternative per colmare il vuoto lasciato dal giocatore.

L'infortunio di Ambrosino giunge in un momento cruciale della stagione, con il Catanzaro impegnato nella lotta per la promozione. La squadra dovrà ora fare affidamento sul resto della rosa per mantenere vivo il sogno di raggiungere gli obiettivi prefissati.

Il club e i tifosi augurano a Giuseppe Ambrosino un rapido e completo recupero, nella speranza di rivederlo presto in campo a dare il suo contributo alla squadra.

Di seguito il comunicato stampa dell’ U.S. Catanzaro 1929

Lesione muscolare per Ambrosino

L’US Catanzaro 1929 comunica che gli esami strumentali cui è stato sottoposto il calciatore Giuseppe Ambrosino hanno evidenziato una lesione di secondo grado del muscolo semimbranoso della coscia destra con parziale interessamento dell’aponeurosi. Il recupero è previsto in 30/40 giorni.