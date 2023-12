Calcio. Inter, trionfo in Champions contro il Salisburgo: una nuova era sotto Inzaghi

Inter, in Champions una nuova dimensione. Frattesi, ma non solo: che risposta per Inzaghi

Inter prima nel girone D con la Real Sociedad: la classifica aggiornata

L'Inter non sbaglia la gara e si prende i tre punti col Salisburgo. L'analisi di Fcinter1908 dopo la vittoria di Champions League

Vittoria per la squadra basca che ha battuto in serata il Benfica ancora fermo a zero punti nelle gare eliminatorie

La vittoria dell'Inter sul Salisburgo vale il primo posto nel girone D. Un due a uno nato in una serata che poteva farsi più complicata, una vittoria firmata da Sanchez e Calhanoglu che ha segnato la rete della vittoria nel momento più difficile della serata. "Non volevo certo sbagliare", ha ammesso. Sette sono i punti che ha ora la squadra di Inzaghi in classifica in attesa delle altre tre gare del girone.

L'Inter non sbaglia l'appuntamento europeo col Salisburgo, fa il suo dovere e si porta a 7 punti nel girone. Con la vittoria contro gli austriaci, i nerazzurri ipotecano il girone collezionando 7 punti in 3 giornate. Inzaghi riesce a far rifiatare qualcuno dei suoi uomini titolari in vista della sfida di domenica con la Roma, col ritorno di Lukaku a San Siro. Thuram rimane fuori inizialmente, Sanchez fa coppia con Lautaro, Carlos Augusto a sinistra, De Vrij al centro della difesa e come mezzala destra c'è Frattesi e non Barella. Non solo, la gestione delle rotazioni continua durante la gara con l'uscita anticipata di Calhanoglu, Lautaro, Mkhitaryan e Dumfries.

Il cammino europeo dello scorso ha segnato e segna l'Inter di Inzaghi. I nerazzurri in campo europeo sembrano aver raggiunto una nuova dimensione, una maturità diversa rispetto al passato. L'Inter si prende tre punti fondamentali e non scontati, ora può guardare alle prossime tre gare di Champions con maggiore serenità. Inzaghi riceve segnali positivi da Sanchez e non è cosa da poco. Con Arnautovic ancora ai box, il cileno diventa fondamentale per far rifiatare di volta in volta Thuram e Lautaro.

Finalmente il Nino Maravilla risponde presente, per la prima volta in stagione. Si fa trovare pronto a buttare in rete il cioccolatino offerto da Mkhitaryan e mancato da Frattesi, sblocca la gara e mette in discesa la partita dell'Inter. Un'iniezione di fiducia e morale per lui che nelle prime uscite aveva ampiamente deluso. E merito a Inzaghi che alla vigilia aveva rimarcato la sua volontà di farlo tornare e che ha deciso di dargli spazio in una gara fondamentale per i nerazzurri.

Se Sanchez dà segnali di risveglio, continua la crescita e l'ascesa di Davide Frattesi. Alla prima da titolare in Champions League con la maglia dell'Inter conferma i motivi per i quali la dirigenza nerazzurra ha lottato tanto per averlo in estate. I suoi inserimenti sono noti (da uno di questi nasce il rigore del 2-1), ma a impressionare è la personalità con cui azzanna la gara. Una risorsa in più per Inzaghi che ora avrà il bel problema di tenerlo fuori dal campo. Vittoria a Torino e col Salisburgo, due gare non facili da affrontare ma che dimostrano che il percorso di Inzaghi e dei nerazzurri sta andando avanti. Forse quei cali di tensione costati cari in passato possono finalmente diventare un lontano ricordo. Ora la Roma, non Lukaku, solamente la Roma.

