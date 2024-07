Calcio la Reggiana all'assalto: Mister Nesta affila le tattiche contro un Catanzaro coriaceo - Video

Mister Nesta e la Reggiana pronti alla sfida contro il Catanzaro: tra infermeria e tattiche, una partita da non sottovalutare

La vigilia della partita Catanzaro Vs Reggiana vede un Alessandro Nesta concentrato e prudente. Le sue ultime dichiarazioni rivelano una situazione non semplice in casa Reggiana, con i problemi dell’infermeria che si sommano alle defezioni di giocatori chiave come Bardi e Santi Risi. La squadra, tuttavia, non perde morale e guarda avanti: "Abbiamo ancora un giorno per valutare," dichiara il mister, segno che non tutto è perduto.

Nesta non si lascia scalfire nemmeno dalla pioggia, che non ha turbato la preparazione della squadra: "Abbiamo lavorato bene," afferma, con la speranza che Catanzaro, nonostante la sua recente ripresa di forma, possa mostrare le sue vulnerabilità, soprattutto in difesa.

L'allenatore della Reggiana si dimostra rispettoso ma non timoroso del rivale, riconoscendo il ritrovato bomber Iemmello come una minaccia significativa, ma anche come una sfida stimolante per la sua squadra: "Iemmello è un giocatore che determina... ma siamo pronti a contrapporci."

Non mancano accenni alle scelte tattiche e alle formazioni possibili: si intuisce un approccio flessibile, che potrebbe vedere cambiamenti anche significativi all'ultimo momento, a seconda della disponibilità dei giocatori e delle condizioni fisiche di ciascuno.

Mister Nesta mostra un certo ottimismo riguardo la situazione generale della Reggiana: "Stiamo costruendo qualcosa... mantenendo la categoria, la squadra sarà consolidata e migliorata."

Conclude poi affrontando diverse questioni che toccano la squadra e il campionato in generale, dalle difficoltà legate alla finalizzazione alle scelte arbitrali, rivelando un atteggiamento critico ma sempre

costruttivo. "Dobbiamo migliorare sulle ultime scelte... più tiri e più facciamo gol," dice con determinazione, mettendo in luce l'importanza di migliorare le prestazioni offensive della squadra.

Il mister non tralascia il tema caldo dell'arbitraggio, discutendo di come l'interpretazione delle regole possa influenzare il gioco, richiamando un appello ad una maggiore semplicità e coerenza nelle decisioni arbitrali. Nonostante gli ostacoli, il suo approccio resta pragmatico e focalizzato sul gioco.

La Reggiana si prepara quindi a una partita che potrebbe rivelarsi decisiva, non solo per i punti in palio, ma anche per la moralità e la fiducia della squadra. Mister Nesta e i suoi giocatori sanno che la sfida contro il Catanzaro sarà ardua, ma sono pronti a dimostrare che sul campo, saranno loro a scrivere la storia.

