Calcio, le dichiarazioni di mister Caserta alla vigilia di Sampdoria-Catanzaro

Nel consueto appuntamento della vigilia il tecnico giallorosso non vuole farsi condizionare dai problemi che stanno attraversando i doriani e pensa solo a far bene cercando se possibile la vittoria.

Mister Caserta è molto chiaro e diretto nel corso della conferenza stampa della vigilia della trasferta di Marassi contro la Sampdoria:

“A me non interessa dei problemi che sta avendo la Sampdoria. Non devono condizionarci. Dobbiamo fare la nostra partita e se possibile vincerla”. Si può sintetizzare in questo modo ciò che si evidenzia dalle dichiarazioni di Caserta che proponiamo comunque complete qui di seguito:

“La Sampdoria è una squadra in difficoltà e la posizione di Sottil è delicata, ma questi sono problemi loro. Noi dobbiamo pensare a noi stessi, al nostro percorso e al nostro obiettivo: tornare alla vittoria”.

“Sappiamo le difficoltà che incontreremo, ma sappiamo anche la nostra forza. Sarà una partita complicata, ma non saremo soli: avremo al nostro fianco tantissimi tifosi che ci daranno una grossa mano”, ha aggiunto, evidenziando ancora una.

Parlando più in generale del momento che sta attraversando la squadra:

“Abbiamo fatto passi avanti, ma dobbiamo crescere sotto diversi punti di vista. Soprattutto in alcune fasi della partita dobbiamo essere più cinici sotto porta e più compatti nelle letture difensive”.

“La vittoria è fondamentale, ma deve essere un obiettivo mentale prima che pratico. Siamo consapevoli che due vittorie sono poche per quello che questa squadra può fare”, ha ammesso il tecnico.

Sulle indisponibilità (Antonini, Situm e La Mantia ndr):

“Le assenze contano, ma quello che faremo in campo nei 90 minuti conta di più. Abbiamo lavorato su diverse soluzioni per essere pronti a ogni scenario”.

Il tecnico ha avuto parole di elogio nominando alcuni elementi della rosa:

“Seck ha fatto una grande partita contro il Mantova, dimostrando di essere una risorsa importante per la squadra. Anche Buso si è fatto trovare pronto nel momento opportuno, segnando un gol importante”.

Sull’avversario e su Tutino in particolare:

“Per me Tutino è uno degli attaccanti più forti della Serie B: ha tecnica, fisico e sa attaccare bene la profondità. Ma non è solo lui, la Sampdoria ha tanti giocatori di qualità in ogni reparto”.

Su come è stata preparata la gara:

“Abbiamo preparato la partita analizzando sia il sistema di gioco che hanno usato a Palermo, sia eventuali cambiamenti tattici. Ma quello che conta è essere squadra, compatti nei momenti difficili e cinici in quelli favorevoli”.

Sul modulo e l’adattabilità della rosa:

“Abbiamo iniziato la stagione pensando a un 4-2-3-1, ma poi abbiamo trovato nel 3-5-2 il sistema più adatto. Questo modulo ci permette di essere equilibrati, ma richiede adattamenti, soprattutto per i quinti di centrocampo”.

“Abbiamo esterni più offensivi, come Compagnon e D’Alessandro, che hanno avuto qualche difficoltà a ricoprire il ruolo di quinto in fase difensiva. Ma stiamo lavorando per trovare il giusto equilibrio”.

Sull’importanza del gruppo:

“In una squadra come la nostra, dove tutti sono sullo stesso livello, è fondamentale che ogni giocatore si senta importante. Le rotazioni non sono un contentino, ma una scelta basata su ciò che vedo in allenamento”.

Il tecnico ha anche elogiato l’atteggiamento dei suoi giocatori: “Chi subentra deve essere pronto a dare il massimo, e finora la risposta è stata positiva. Sec e Buso ne sono un esempio, ma lo stesso vale per tutti gli altri reparti”, ha dichiarato.

Sul tipo di gara che si aspetta mister Caserta:

“Sarà una partita difficile, in un ambiente caldo, contro una squadra che farà di tutto per vincere. Ma anche noi vogliamo portare a casa i tre punti”.

foto US Catanzaro