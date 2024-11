Sampdoria-Catanzaro, Sottil carica la squadra: Basta chiacchiere, ora i fatti! (Video)

Sampdoria-Catanzaro: la conferenza di Andrea Sottil





La Sampdoria si prepara ad affrontare il Catanzaro in una sfida cruciale per invertire il trend e tornare alla vittoria. In conferenza stampa, l'allenatore Andrea Sottil ha lanciato un messaggio chiaro e diretto: è il momento di lasciare da parte le parole e passare ai fatti.





Un messaggio di determinazione





Con il suo consueto tono deciso, Sottil ha aperto la conferenza con parole inequivocabili: "Domani dobbiamo entrare in campo feroce, determinati, incazzati. Io mi prendo le mie responsabilità, ma i giocatori devono fare lo stesso. Sono loro che vanno in campo, e dobbiamo comportarci come un leone ferito: molto più affamati del Catanzaro."





Il tecnico blucerchiato ha sottolineato che è tempo di mettere in pratica quanto preparato durante gli allenamenti, lasciando da parte ogni alibi. "Basta chiacchiere, dobbiamo fare i fatti. Servono prestazioni concrete e il risultato è l’unica cosa che conta adesso."





Preparazione e tattica





Sul piano tecnico, Sottil ha confermato di aver lavorato su alcune varianti tattiche per affrontare un Catanzaro in buona forma. "È una squadra ben costruita, con calciatori di qualità e un gioco pericoloso sulle fasce, ma abbiamo studiato come colpirli. La tattica conta, ma quello che fa la differenza è chi corre forte e bene."





L’allenatore ha poi citato alcuni elementi chiave del match, evidenziando la necessità di massima attenzione e compattezza: "Abbiamo preparato la partita per sfruttare i loro punti deboli. Sappiamo dove possiamo metterli in difficoltà, ma dobbiamo farlo con cattiveria agonistica."





Il supporto dei tifosi





Un pensiero speciale è stato rivolto ai tifosi della Sampdoria, che continueranno a sostenere la squadra al Luigi Ferraris: "I nostri tifosi sono meravigliosi. Domani saranno con noi, e ci sproneranno fino alla fine. Dobbiamo rispondere con una prestazione all’altezza."





Sottil ha anche riflettuto sulla recente partita contro il Palermo, sottolineando l'importanza di restare equilibrati: "A Palermo abbiamo giocato contro una corazzata. Non è tutto da buttare: c'è stata reazione, ma dobbiamo crescere ancora."





Uno spogliatoio compatto





Nonostante le difficoltà, Sottil ha ribadito la fiducia nel gruppo: "Ho un ottimo rapporto con i ragazzi. Mi seguono al 100%, ma ora è necessario dimostrarlo sul campo. Siamo a un bivio, e dobbiamo scegliere la strada della concretezza."





Tra i giocatori che potrebbero essere decisivi, il tecnico ha menzionato Pedrola, al rientro dopo un lungo stop: "Sta lavorando per tornare in forma. Deciderò con attenzione, ma è un elemento che può darci tanto."





L’obiettivo: tre punti





La priorità per Sottil è chiara: vincere. "Domani conta solo il risultato. Abbiamo bisogno di tre punti per ripartire e costruire un futuro migliore. Giocheremo con ferocia e determinazione per i nostri tifosi e per noi stessi."





Con queste parole, l’allenatore ha concluso una conferenza stampa carica di energia e consapevolezza. Ora, la parola passa al campo, dove la Sampdoria è chiamata a dimostrare di essere pronta a voltare pagina e a rilanciare la propria stagione.