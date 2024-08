Norme innovative per gli impianti di gioco: le nuove direttive della Lega B su Wi-Fi e VAR

Taglio dell’erba, innaffiamento, allenamenti e tecnologia var: tutto quello che c’è da sapere sulle regole 2024/2025 per il campionato Serie BKT

MILANO, AGOSTO – La Lega Nazionale Professionisti B (LNPB) ha recentemente emesso la Circolare n. 11, che stabilisce norme dettagliate per l’utilizzo degli impianti di gioco da parte delle società calcistiche. Queste nuove direttive sono state introdotte con l’obiettivo di garantire uniformità, sicurezza e un'esperienza di gioco ottimale per tutti i partecipanti.

Taglio dell’erba

Una delle principali novità riguarda il taglio dell’erba. La LNPB ha osservato che alcuni club utilizzano modalità di taglio che creano disegni non convenzionali sul campo. Per garantire uniformità e agevolare la percezione del gioco, è raccomandato il taglio a fasce trasversali di larghezza variabile, parallele alla larghezza del terreno e perpendicolari alla linea laterale. Questa metodologia non solo migliora l'estetica ma facilita anche il lavoro degli assistenti arbitrali. L'altezza del taglio dell'erba durante le gare deve essere di 22 mm. Anche i manti in erba artificiale devono essere mantenuti in perfetto stato di efficienza.

Innaffiamento

Il programma di innaffiamento del terreno di gioco deve essere comunicato alla società ospitata e alla Lega entro le 10:00 del giorno di gara. L’innaffiamento deve coprire l’intera superficie del campo e terminare 60 minuti prima dell’inizio della partita. È possibile un’innaffiatura aggiuntiva tra 10 e 5 minuti prima del calcio d’inizio o durante l’intervallo, previo accordo tra le società.

Allenamenti pre-gara

Le società che giocano su terreni in erba artificiale devono consentire alla squadra ospitata una sessione di allenamento sul campo il giorno precedente alla gara. In caso di partite serali, l’allenamento può avvenire anche la mattina del giorno stesso della gara, purché termini entro le 11:00. La sessione deve essere a porte chiuse e non superare un’ora, salvo accordi diversi.

Mantenimento dell’efficienza del terreno

Le società devono mantenere i terreni di gioco in perfetta efficienza, garantendo uniformità, drenaggio efficace e adeguate prestazioni sportive. In caso di neve, le società devono rimuoverla fino all'orario di inizio della gara e proteggere il terreno con teloni o sistemi di drenaggio.

Segnatura del terreno e VAR

Le linee del terreno di gioco devono essere tracciate con materiali che garantiscano visibilità e sicurezza, con una larghezza compresa tra 10 e 12 cm. Per il corretto utilizzo della tecnologia VAR e la produzione televisiva, tutte le linee devono essere ben visibili e tracciate almeno 5 ore prima dell’inizio della partita. Il controllo delle linee del campo avviene 2,5-3 ore prima dell'inizio della gara, in collaborazione con il personale della sala VAR.

Implementazione della tecnologia VAR

Tutte le gare del Campionato Serie BKT 2024/2025 prevederanno l’uso del VAR. Le società devono fornire una stanza adeguata per il personale VAR, con caratteristiche specifiche come aria condizionata, prese elettriche e connessione internet dedicata. La zona di Revisione Arbitrale (RRA) deve essere visibile al pubblico per garantire trasparenza.

Rete Wi-Fi negli spogliatoi

È obbligatorio che i locali dello stadio garantiscano accesso e fruibilità della rete Wi-Fi per l'utilizzo delle distinte gare online.

Queste norme sono parte degli sforzi della LNPB per migliorare la qualità e la professionalità dei campionati, assicurando che ogni partita si svolga nelle migliori condizioni possibili. Le società sono invitate a rispettare rigorosamente queste direttive per contribuire al successo del campionato.

