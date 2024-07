Calcio Playoff. Catanzaro-Brescia 4-2 dts. Gara pazza, sono i giallorossi a volare in semifinale

CATANZARO 18 MAG. – Passa il Catanzaro al termine di una gara pazza. Brescia due volte avanti e sempre recuperato, con la rete dell’ex Donnarumma all’ultimo secondo della ripresa. Supplementari nei quali la maggiore voglia del Catanzaro ha schiantato il Brescia. In avvio meglio il Brescia che ha trovato la rete con Galazzi, quindi sale in cattedra Iemmello che pareggia e sfiora il raddoppio. Ripresa ancora col Brescia avanti con Moncini. Il Catanzaro accusa il colpo e attacca in maniera disordinata. LA rete del pareggio arriva con Donnarumma, di testa all’ultimo assalto. Nei supplementari Brignola nel primo e Iemmello nel secondo tempo, fissano il risultato che porta il Catanzaro in semifinale.

Il tabellino:

CATANZARO-BRESCIA 4-2 dts

MARCATORI: 8’ pt Galazzi (B), 26’ pt Iemmello (C), 7’ st Moncini (B), 52’ st Donnarumma (C), 15’ pts Brignola (C), 17’ sts Iemmello (C).

CATANZARO (4-4-2): Fulignati (13’ sts Sala); Scognamillo 6,5 Brighenti 6 Antonini, Veroli (16’ st Oliveri); Sounas (26’ st Stoppa), Petriccione, Pontisso (26’ st Verna), Vandeputte (37’ st Brignola); Iemmello, Biasci (26’ st Donnarumma). A disp.: Borrelli, Miranda, Krajnc, Pompetti, Rafele, Viotti. All.: Vivarini.

BRESCIA (4-4-2): Lezzerini; Dickmann, Cistana, Adorni­­­, Jallow; Galazzi (9’ pts Nuamah), Bisoli, Paghera (22’ st Van De Looi), Besaggio 6,5 (34’ st Bertagnoli); Moncini (22’ st Olzer), Bianchi (22’ st Bjarnason, 40’ st Papetti). A disp.: Andrenacci, Mangraviti, Papetti, Huard, Bertagnoli, Fares, Fogliata, Ferro. All.: Maran.

ARBITRO: Sozza di Seregno.

Guardalinee: Del Giovane e Di Iorio.

Quarto uomo: Monaldi.

Var: Pairetto. Avar: Serra.

AMMONITI: Scognamillo (C), Moncini (B), Iemmello (C),

NOTE: spettatori 12.370 paganti di cui 300 ospiti, incasso 302.250 euro. Angoli: 11-4 per il Catanzaro. Recupero: pt 2’, st 7’, 2’ pts, 4’ pts.





Calcio. Trionfo ai Playoff: Vivarini guida il Catanzaro in semifinale

Calcio Playoff: Vivarini e il trionfo del Catanzaro contro il Brescia

Il Catanzaro trionfa in una partita epica contro il Brescia, conquistando così l’accesso alle semifinali dei playoff. Al termine di un match al cardiopalma, il mister Vincenzo Vivarini ha condiviso le sue emozioni e riflessioni sulla gara.

La bellezza del calcio

"Si fa fatica a trovare parole per descrivere la bellezza di questa partita e di questo Catanzaro," esordisce Vivarini. "Quello che è successo oggi è impressionante. Con una cornice di pubblico straordinaria, abbiamo vissuto ogni emozione possibile, dalla delusione all’esaltazione. Questo è il calcio."

Per Vivarini, il calcio non è solo risultato, ma anche spettacolo. "Organizzare una squadra significa fare risultato, ma anche divertire i tifosi. Quest'anno abbiamo avuto un'annata fantastica, sostenuti da un pubblico meraviglioso. E abbiamo ricambiato con queste prestazioni."

Un match da ricordare

Prima della partita, Vivarini ha motivato la squadra ricordando loro la bellezza del calcio: "Affrontavamo una partita con un pathos incredibile e una tensione altissima. Ho detto ai ragazzi di andare a divertirsi, e così è stato." Nonostante le difficoltà tattiche emerse nel corso del match, il mister è fiero della determinazione dimostrata dai suoi giocatori, soprattutto da chi è subentrato in campo con "cattiveria e voglia di vincere".

L'Importanza dei cambi

Fondamentali i cambi effettuati da Vivarini, in particolare Brignola e Donnarumma, che si sono rivelati decisivi. "Sono molto contento per Alfredo Donnarumma," racconta il mister. "Mi ha sempre dato grandi soddisfazioni, e anche oggi ha ripagato la fiducia con un gol importantissimo." Anche Brignola, che ha sofferto durante l'anno, ha avuto il suo momento di gloria, dimostrando che il lavoro duro paga sempre.

Analisi della partita

La partita è iniziata in salita per il Catanzaro, con un gol subito, ma il primo tempo è stato comunque positivo. "Purtroppo, si ripetono i problemi che abbiamo avuto tutto il campionato," ammette Vivarini. "Abbiamo preso due gol evitabili e ci siamo disuniti. Il Brescia è andato vicinissimo a chiudere la partita, ma un pizzico di fortuna e la nostra determinazione ci hanno premiato."

Verso la semifinale

Ora l'attenzione si sposta sulla semifinale contro la Cremonese. "Dobbiamo recuperare energie e prepararci al meglio," spiega Vivarini. "Questa partita ci ha dato una carica nervosa che potrebbe aiutarci. Lavoreremo sulla preparazione tattica e faremo tesoro delle energie positive di questa vittoria."

Il Catanzaro ha dimostrato grande carattere e determinazione, e ora si prepara per un'altra battaglia. Se riusciranno a mettere in campo la stessa passione e grinta, non c'è dubbio che potranno dire la loro anche in semifinale.

