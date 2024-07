Calcio Playoff. Catanzaro, Interviste Post-Match: Donnarumma e Brignola illuminano la notte dei Giallorossi (Video)

CATANZARO - La notte del 18 maggio è stata una delle più memorabili nella storia recente del Catanzaro, e due giocatori in particolare hanno brillato nel match contro il Brescia: Francesco Donnarumma ed Enrico Brignola. Le loro interviste post-partita sono testimonianza della determinazione, della gioia e della gratitudine che permeano l'atmosfera dopo un'epica vittoria.

Donnarumma: il gol della liberazione

Francesco Donnarumma, autore del gol decisivo che ha riportato il Catanzaro in gioco nei tempi supplementari, ha espresso la sua felicità per quella che ha definito "una liberazione". Con un mix di gioia e rammarico, Donnarumma ha parlato della sua voglia di contribuire di più alla squadra e della gioia immensa per aver segnato quel gol che ha riempito di speranza i tifosi e i compagni di squadra. Ha anche espresso il suo rispetto per il Brescia, chiedendo scusa per l'esultanza ma sottolineando che in quel momento la gioia ha preso il sopravvento. La sua determinazione e la sua fame di successo sono emerse chiaramente nelle sue parole, dimostrando che Donnarumma è pronto a dare tutto per la sua squadra e per la città di Catanzaro.

Brignola: Il brillante giovane talento

Enrico Brignola ha rappresentato la luce guida per il Catanzaro in questa partita cruciale. Il giovane attaccante non solo ha segnato il gol decisivo, ma ha anche incarnato la resilienza e la determinazione della squadra. Con umiltà e gratitudine, Brignola ha parlato dell'onore di giocare per il Catanzaro e dell'importanza di contribuire al successo della squadra. La sua dedizione e il suo rispetto per il mister Vivarini sono emersi chiaramente, dimostrando che Brignola è non solo un talento sul campo, ma anche un professionista con un atteggiamento positivo e rispettoso.

Di seguito il dettaglio dell’intervista

Playoff | Donnarumma: Il post partita di Catanzaro - Brescia

Che dire? Ci sono poche parole per descrivere questo gol che praticamente ha riaperto i giochi proprio all'ultimo secondo, mandando il Catanzaro ai tempi supplementari e in semifinale. Sono felicissimo di aver segnato questo gol, che è quasi una liberazione per me. Ovviamente per me è una gioia immensa per tanti motivi. Volevo dare molto di più, dare una mano ai ragazzi, ma per tanti motivi che non sto qui a dire non è stato così. Però nel calcio ci sono partite che a volte valgono una stagione. Questa era una di quelle, e con tutto me stesso ho cercato di dare una mano e per fortuna ci sono riuscito. Sono orgoglioso in primis per me stesso perché non ho mai mollato e non lo farò mai, e poi per i ragazzi che hanno fatto un campionato strepitoso e non meritavano di non proseguire questi playoff. Sono contento soprattutto per loro.

Ultimamente tante persone mi dicevano che avrei fatto un gol decisivo per i playoff, quindi sono contento che sia stato così. Per me è stata una liberazione. Anzi, voglio scusarmi con i tifosi del Brescia per l'esultanza. Se fosse successo in una situazione diversa, non avrei esultato perché Brescia mi ha dato tanto e ce l'ho nel cuore. Chiedo scusa a loro, ma in quella situazione non sono riuscito a trattenere la gioia del gol.

Ci sono situazioni nel calcio, tante cose non sono andate come dovevano. Ma ora importa quello che dobbiamo fare adesso, quello che è successo oggi e quello che sarà nelle prossime due partite. Dobbiamo dare tutto e meritarci questa finale perché questa squadra e questa città lo meritano più di ogni altra cosa.

Il primo che ho visto è stato Dimi, che per me è un grande amico oltre che ex compagno di squadra. Sono andato a consolarlo, ma in questi momenti c'è poco da dire. Anche io ci sono passato ed è brutto, ma sono ragazzi forti e sapranno reagire. Hanno fatto un grandissimo campionato dopo la retrocessione e auguro loro il meglio per il prossimo anno.

Come ho detto prima, questo gol racchiude un po' tutta una stagione, fa capire che Donnarumma c'è, ha ancora il fuoco dentro. Sono contento che con questo gol si veda che ho quella fame e quella voglia che mi hanno sempre contraddistinto nella mia carriera. Sono strafelice di aver dato questa gioia a una città intera che merita questo e altro.

Per un attaccante il gol lo vivi prima. Quando ho visto Andrea andare sul primo palo e colpire di testa, ho capito che la palla era mia, era lì. Quindi l'ho vissuto già prima. Per un attaccante il gol va vissuto prima, e così è andata.

Brignola risplende nel cruciale dopo gara contro il Brescia Il giovane talento discute il suo ruolo determinante e il gol decisivo nel match epico

Nella frenetica post-gara tra Catanzaro e Brescia, un nome brilla sopra gli altri: Enrico Brignola. Il giovane attaccante è entrato in campo con un fuoco negli occhi e ha giocato un ruolo chiave nel ribaltare le sorti della partita. Con il suo gol straordinario su un assist da incorniciare di Dimarco, Brignola ha dimostrato di essere un elemento imprescindibile per il Catanzaro.

Dopo il fischio finale, abbiamo avuto l'opportunità di intervistare Brignola mentre ancora assaporava la gioia della vittoria e della sua prestazione eccezionale.

Brignola ha condiviso i suoi pensieri su quel momento cruciale, descrivendo la sensazione di gioia e liberazione quando la palla ha trovato la rete. "Ho sognato una serata del genere", ha confessato Brignola, rivelando il peso che ha portato sulle sue spalle durante il periodo difficile. "Il mio unico obiettivo era aiutare i ragazzi, come loro stanno aiutando me."

Non solo Brignola ha brillato sul campo, ma ha anche condiviso parole di gratitudine per il suo allenatore, mister Vivarini. "Non ho mai avuto nulla contro il mister", ha dichiarato Brignola, elogiando le capacità del suo allenatore e la sua gratitudine per l'opportunità di giocare nel Catanzaro.

La vittoria di questa sera è stata particolarmente significativa per Brignola e la squadra, che ha lottato duramente per mantenere viva la speranza di avanzare nei play-off. "Quando abbiamo segnato il gol, ho detto ai ragazzi: 'Ora non dobbiamo mollare'", ha raccontato Brignola, evidenziando la determinazione e la mentalità vincente della squadra.

Il risultato finale, un'epica vittoria per il Catanzaro, è un tributo alla resilienza e alla determinazione di giocatori come Brignola, il cui contributo è stato fondamentale per il successo della squadra. Mentre il Catanzaro continua la sua corsa nei play-off, il nome di Enrico Brignola risplende sempre più luminoso nel firmamento del calcio italiano.