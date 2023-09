Calcio, Serie B. Mister Vivarini alla vigilia di Catanzaro-Parma - analisi della partita

CATANZARO, 16 SETT. - Il Mister Vivarini, in vista della partita tra Catanzaro e Parma, ha dichiarato che la squadra ha lavorato intensamente nelle due settimane di preparazione. Hanno dovuto affrontare tre partite in una settimana, causando problemi fisici che hanno richiesto un recupero e un riequilibrio. Il Parma è stato elogiato come una squadra forte e ben preparata, con giovani talentuosi. Il Catanzaro ha ottenuto meritatamente 10 punti nelle partite giocate finora, ma questa partita con il Parma è considerata una prova cruciale.



Il Mister ha sottolineato che il campionato di Serie B è molto competitivo e che non bisogna farsi illusioni. La squadra sta iniziando bene ma deve rimanere concentrata. Ha menzionato i nuovi giocatori e come stiano contribuendo all'evoluzione della squadra, evidenziando l'importanza del lavoro di squadra e dei meccanismi di gioco.



Rispondendo alle domande sui giocatori infortunati, il Mister ha affermato che tutti sono ora in buona forma, compresi Van deputa e Ghionne. Ha menzionato l'inserimento dei nuovi giocatori, elogiando Veroli, Miranda e Pompetti, e ha sottolineato l'importanza di Van deputa nella squadra. D'Andrea è stato lodato per le sue qualità individuali.



Quando si è parlato della tattica del Parma, il Mister ha detto che si aspetta che siano attenti tatticamente, cercando di evitare le fonti di gioco del Catanzaro. Ha enfatizzato l'importanza dei singoli giocatori e della capacità della squadra di adattarsi in base alle situazioni.



Infine, ha menzionato l'incredibile supporto del pubblico catanzarese e quanto questo possa essere un vantaggio. Ha sottolineato che il Catanzaro è una sorpresa positiva in Serie B e che spera che l'entusiasmo della squadra e dei tifosi possa continuare a essere una forza. Il Mister ha concluso dicendo che la squadra sta guadagnando fiducia di partita in partita e che la partita con il Parma potrebbe dare loro uno slancio importante.

L’US Catanzaro comunica ai propri tifosi che per la partita di domenica prossima, Catanzaro-Parma delle ore 16.15, il “Ceravolo” è sold out. Pertanto il botteghino dello stadio resterà aperto oggi e domani esclusivamente per il rilascio nelle membership card “USCZ29”.

Convocato 23 giocatori per la sfida di domani con il Parma.

ELENCO DEI CONVOCATI

Portieri: 1. Fulignati, 16. Sala, 22. Borrelli

Difensori: 5. Krastev, 14. Scognamillo, 23. Brighenti, 33. Krajnc, 44. Miranda, 72. Veroli

Centrocampisti: 8. Verna, 18. Ghion, 19. Stoppa, 20. Pontisso, 21. Pompetti, 24. Sounas, 27. Vandeputte, 77. Katseris, 92. Situm

Attaccanti: 7. D’Andrea, 9. Iemmello, 17. Brignola, 28. Biasci, 99. Donnarumma