Calcio Serie B. Vivarini pronto alla sfida: Catanzaro-Bari, una partita di cuore e tattica -Video integrale

Resilienza e strategia: Il Catanzaro affronta il fitto calendario e le assenze con uno spirito di squadra rinvigorito e il calore dei suoi tifosi.

CATANZARO, - Il mister Vincenzo Vivarini, alla vigilia della delicata sfida tra Catanzaro e Bari, mostra un cauto ottimismo nonostante le complesse circostanze legate al fitto calendario di incontri. La squadra, recuperata quasi al completo, si appresta ad affrontare il terzo match in una settimana, situazione che inevitabilmente mette a dura prova la condizione fisica dei giocatori. Nonostante le squalifiche che hanno colpito tre elementi chiave, Vivarini sottolinea l'importanza dell'intero collettivo, ribadendo la fiducia in chi scenderà in campo contro un Bari cambiato sotto la guida di Giuseppe Iachini.

Il mister esprime rispetto per il Bari, una squadra con giocatori di alto livello e un'aggressività distintiva, evidenziando che sarà fondamentale mantenere alta la concentrazione per contrastare una formazione che può risultare pericolosa in ogni momento della partita. Vivarini non nasconde il suo legame con la città di Bari, riconoscendone l'evoluzione e l'importanza a livello calcistico, ma si concentra pienamente sulla sfida imminente, cercando di sfruttare ogni aspetto positivo dell'esperienza accumulata in passato.

D'altra parte, il tecnico non sottovaluta le difficoltà legate all'assenza di alcuni difensori titolari, ma mostra fiducia nelle soluzioni a disposizione, indicando che le scelte finali verranno prese dopo attente valutazioni. L'attenzione è rivolta anche allo sviluppo individuale dei giovani talenti come Miranda e Veroli, di cui elogia le prestazioni recenti e l'importanza per il percorso di crescita della squadra.

Infine, Vivarini enfatizza l'importanza del supporto dei tifosi, sia in trasferta che in casa, riconoscendo che il calore e l'entusiasmo del pubblico sono fondamentali per la bellezza dello sport. Con l'arrivo dei tifosi baresi, anticipa una giornata di grande sportività, invitando tutti a contribuire ad una festa dello sport nel rispetto e nella passione condivisa per il calcio.

Di seguito il video integrale della conferenza stampa con il mister Vincenzo Vivarini alla vigilia di Catanzaro -Bari





Di seguito il video integrale della conferenza stampa con il Tecnico Giuseppe Iachini alla vigilia di Catanzaro -Bari