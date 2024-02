Calcio Serie BKT: Catanzaro-Bari mister Iachini in allerta: il Bari deve crescere e velocizzare - Video integrale

BARI. - Dopo la sconfitta con il Sudtirol, il mister del Bari sollecita maturità e reattività in vista dello scontro con il Catanzaro.

Allora, sembra che abbiamo un sacco da disfare dopo l'ultima partita contro il Sudtirol. Giuseppe Iachini, mister del Bari, non ha usato mezzi termini per descrivere la prestazione della squadra: errori da principianti e una necessità urgente di migliorare. Il focus è chiaro – c'è bisogno di una crescita rapida e di un'assimilazione veloce delle strategie di gioco.

La squadra è stata insieme solo per due settimane, ma Iachini si aspetta molto di più, soprattutto in termini di possesso palla e di atteggiamento in campo. Nonostante una difesa che sembra tenere, l'errore che ha portato al gol subito è indicativo di una mancanza di attenzione che non può essere tollerata. Iachini vuole che la squadra rifletta la sua filosofia di gioco, e sembra che ci sia ancora molto lavoro da fare per uscire da quello che lui chiama "le ombre" di una fase di conoscenza. La partita contro il Catanzaro sarà un test cruciale per vedere se il Bari può davvero accelerare questo processo di apprendimento e mostrare la personalità che il loro allenatore richiede.





Di seguito il video integrale della conferenza stampa con mister Iachini, alla Vigilia di Catanzaro vs Bari