Calcio Serie BKT. Derby calabrese: le dichiarazioni di Ghion e Situm sulle sfide e l'importanza della partita

Andrea Ghion: il cuore e la determinazione del Catanzaro

Nella conferenza stampa con Andrea Ghion, centrocampista chiave del Catanzaro, abbiamo esplorato la situazione attuale della squadra e le sfide che stanno affrontando in questa stagione di Serie B.

Dopo una brillante partenza di stagione che ha visto il Catanzaro raccogliere 21 punti in classifica, la squadra ha subito tre sconfitte consecutive, rendendo questo momento un po' delicato. Ghion ha sottolineato che in Serie B ogni errore viene pagato a caro prezzo, e la squadra sta lavorando duramente per correggere gli errori e migliorare.

Quando si è chiesto quale sia il momento del Catanzaro, Ghion ha risposto che la squadra sta attraversando un periodo di flessione, ma questo è normale in un campionato così competitivo e livellato. Si stanno concentrando sul prossimo derby, considerato una partita delicata e importante, e Ghion ha enfatizzato l'importanza di mantenere la tranquillità e concentrarsi esclusivamente su questa sfida.

Un punto cruciale affrontato è stato il cambiamento di ritmo e intensità nel campionato di Serie B rispetto alla stagione precedente. Ghion ha confermato che il campionato è più fisico, con squadre che cercano di affrontare il Catanzaro uomo contro uomo, e questo richiede una maggiore tenacia fisica e mentale.

Ghion è noto per i suoi gol spettacolari, ma ha riconosciuto che sta lavorando per migliorare il suo rendimento sotto questo aspetto. Ha parlato della sua emozione nel segnare il suo primo gol in Serie B, anche se ha sottolineato che il risultato di squadra è la cosa più importante.

L'intervistatore ha anche affrontato il successo del centrocampo del Catanzaro nella partita contro il Venezia, dove Ghion ha giocato in coppia con vari compagni di squadra. Ghion ha sottolineato che si trova bene con tutti e che ognuno ha caratteristiche diverse che contribuiscono alla squadra.

Riguardo alla sua esperienza precedente a Perugia, Ghion ha dichiarato di sentirsi molto migliorato e più sicuro dei suoi mezzi in questa stagione con il Catanzaro.

Infine, è stata sollevata la questione della cattiveria agonistica e della necessità di capire i momenti chiave in una partita. Ghion ha concordato sulla necessità di migliorare in questi aspetti e ha sottolineato l'importanza dei dettagli in Serie B.

La conferenza stampa si è conclusa con una discussione sulle prestazioni della squadra contro avversari di diverse posizioni in classifica. Ghion ha affermato che la squadra ha dimostrato di poter competere anche contro squadre di alta caratura e che sono pronti per affrontare la sfida del prossimo derby con determinazione e applicazione.

In chiusura, Ghion ha espresso il desiderio di segnare un gol spettacolare nel prossimo derby contro il Cosenza, sperando che possa realizzare il suo sogno di segnare sotto la curva e contribuire alla vittoria della squadra.

Video integrale della conferenza stampa Andrea Ghion







Mario Situm: polivalenza e determinazione nel cuore del Catanzaro

Nella conferenza stampa, abbiamo avuto l'opportunità di parlare con Mario Situm, un giocatore polivalente del Catanzaro, riguardo alla sua esperienza e al suo ruolo nella squadra.

Situm ha iniziato la stagione in modo brillante, ma purtroppo è stato colpito da un infortunio che lo ha tenuto fuori per un po'. Tuttavia, è tornato in campo in tempi record grazie al duro lavoro e al supporto dello staff medico del club. Situm ha dichiarato di sentirsi bene e pronto a contribuire al successo della squadra.

Riguardo all'infortunio, Situm ha condiviso le sue sensazioni nei giorni successivi. Ha spiegato di aver temuto inizialmente la rottura di crociati e menisco, ma alla fine si è rivelato un infortunio ai legamenti collaterali, cosa che gli ha permesso di recuperare più rapidamente. Ha sottolineato l'importanza della fede nella sua riabilitazione e il supporto del suo staff medico.

La discussione si è poi concentrata sulla fase attuale del Catanzaro, che ha subito tre sconfitte consecutive. Situm ha concordato con il mister sulla necessità di diventare più "sporchi" in campo, ovvero essere più aggressivi e determinati. Ha riconosciuto che la squadra deve migliorare e lavorare su alcuni aspetti tattici.

Situm è stato titolare nella recente partita contro il Venezia, dimostrando di essere pronto a dare il suo contributo. Ha spiegato che, nonostante il momento difficile, la squadra rimane serena e consapevole delle sue qualità. Ha anche sottolineato che gli episodi sfortunati e gli errori individuali hanno influenzato le sconfitte recenti, ma la squadra sta lavorando duramente per correggere questi dettagli.

La fede è stata un tema importante nella conversazione con Situm. Ha affermato che la fede è fondamentale nella sua vita e gli ha dato la forza di affrontare le sfide, compreso l'infortunio. Ha anche parlato del suo adattamento a ruoli polivalenti in campo, affermando di essere disposto a giocare dovunque il mister lo richieda per il bene della squadra.

Infine, Situm ha condiviso la sua esperienza di giocare in diverse squadre e paesi nel corso della sua carriera. Ha dichiarato di sentirsi a casa a Catanzaro e di apprezzare il sostegno appassionato dei tifosi. Ha espresso il suo impegno nel rappresentare la maglia giallorossa e il suo desiderio di fare bene nel prossimo derby contro il Cosenza.

In conclusione, Mario Situm si presenta come un giocatore determinato e polivalente che è disposto a dare il massimo per il Catanzaro, nonostante le sfide che la squadra possa affrontare. La sua fede, la sua professionalità e la sua dedizione sono attributi che lo rendono un elemento prezioso per la squadra calabrese.

Video integrale della conferenza stampa Mario Situm