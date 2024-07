Calcio Serie A. Ultima Chiamata per il Derby d'Italia: Inter-Napoli! Afferra gli ultimi biglietti

Calcio Serie A: Inter-Napoli, il Clasico Italiano al Meazza - Informazioni essenziali per l'acquisto degli ultimi biglietti

MILANO - Con il ritorno alla leggendaria cornice di San Siro, l'Inter si prepara ad una battaglia calcistica sotto le stelle contro il Napoli, domenica 17 marzo alle 20:45. Il duello, valido per la 29.a giornata di Serie A, promette scintille tra i nerazzurri e i campioni d'Italia in carica, in un Meazza che si preannuncia elettrico grazie alla passione dei tifosi nerazzurri.

Dopo il viaggio in terra spagnola, l'Inter scende di nuovo in campo con la fermezza e la determinazione che la contraddistinguono, con Simone Inzaghi alla guida verso una possibile vittoria. Con il clima pre-partita che monta, c'è ancora la possibilità di accaparrarsi gli ultimi preziosi biglietti: la vendita è attiva online su inter.it/tickets, offrendo ai fan la chance di far parte della serata di fuoco.

Il flusso dei sostenitori verso il tempio del calcio milanese è ben orchestrato: i cancelli apriranno alle 18:45, un'ora cruciale per evitare l'attesa, dato che nuovi accorgimenti sono stati presi per snellire le procedure di ingresso e garantire la sicurezza pubblica. Assicuratevi di avere un documento d'identità a portata di mano per facilitare i controlli all'entrata.

In linea con la Determinazione 10/24 del CASMS, c'è una nota importante per i fan campani: l'acquisto dei biglietti è limitato ai possessori della tessera "Siamo Noi" dell'Inter o ai soci Inter Club con tessera Inter Club, escludendo il settore ospiti, terzo anello blu. Per i tifosi del Napoli è richiesta la tessera del tifoso per acquistare i biglietti del settore ospiti, con una precisazione: chi risiede in Campania non potrà effettuare l'acquisto.

Si richiede la massima attenzione nel seguire le indicazioni per gli ingressi:

- Ingresso 0, 7, 15 per i titolari di biglietto di tribuna onore arancio, poltroncine arancio e settori hospitality di primo arancio.

Per chi sogna di vivere una serata indimenticabile sotto il firmamento calcistico di Milano, è il momento di agire: l'ultimo fischio per l'acquisto dei biglietti del settore ospiti suonerà alle 19:00 di sabato. Non perdete l'occasione di essere protagonisti di un capitolo entusiasmante della Serie A.



Ingressi 1, 12, 13, 14, 15: titolari di biglietto di primo arancio e secondo arancio.

Ingressi 1, 4, 5, 6, 9: titolari di biglietto di primo verde.

Ingressi 9, 12, 13, 14: titolari di biglietti di primo e secondo blu.

Ingressi 4, 5, 6, 9: titolari di biglietti di primo, secondo e terzo rosso.

Ingresso 7: titolari di biglietti di tribuna onore rossa, poltroncine rosse e hospitality di primo rosso.

A seconda delle code, in tutti questi ingressi c’è flessibilità per essere indirizzati da un ingresso ad un altro, seguendo le indicazioni del personale di servizio.

INGRESSI OBBLIGATORI SENZA DEROGHE

Ingresso 2: titolari di biglietto di secondo verde.

Ingresso 3: titolari di biglietto di terzo verde:.

Ingresso 10: tifosi ospiti del Napoli al terzo anello blu.

Ingresso 8: pass di servizio.

Ingresso 11: persone con disabilità accreditate.

La raccomandazione per tutti gli spettatori è di rispettare il regolamento. È obbligatorio occupare il posto indicato sul proprio tagliando. È severamente vietato fumare all'interno dell'impianto ed è vietato introdurre i seguenti oggetti nello stadio: stampelle, ombrelli grandi, accendini, laser, fumogeni, bandiere o vessilli non precedentemente autorizzati, caschi, passeggini, trolley e apparecchi fotografici professionali.

In caso di pioggia sarà consentito l'ingresso solo agli ombrelli portatili e senza punta.