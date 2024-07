Calciomercato. US Catanzaro: Magalini verso il Bari? Vivarini tentato dal Venezia?

CATANZARO - Le trattative scuotono il club giallorosso, incertezza sulle prossime mosse. Scosse nel Catanzaro Calcio 1929.

In un contesto calcistico infuocato, il Direttore Sportivo Magalini sembra essere catturato dalle sirene del Bari, mentre il Mister Vivarini potrebbe cedere alle lusinghe del Venezia.

Le trattative sono entrate nella fase decisiva, abbandonando l'ambito delle voci di corridoio per concretizzarsi in negoziati concreti. Con il suo contratto in scadenza il 30 giugno, Magalini sembra essere attratto dalle proposte del Bari, mentre Vivarini, ancora sotto contratto per un anno con opzione di prolungamento, sembra essere finito nella lista dei desideri del Venezia.

La città dei Due Mari è in fermento, con la situazione che è diventata l'argomento principale di discussione. Sebbene non ci siano conferme ufficiali al momento, i media hanno cominciato a considerare le partenze imminenti come una possibilità concreta.

La grande domanda rimane: quale sarebbe l'impatto della partenza di Magalini? La famiglia Noto, che controlla il club, si troverebbe ad affrontare decisioni cruciali per il futuro della squadra. Il trasferimento di Vivarini al Venezia potrebbe essere a rischio, specialmente considerando che un inizio di stagione negativo potrebbe innescare un cambio di allenatore.

Ma quali sono i pro e i contro di questi potenziali trasferimenti? Secondo quanto affermato da De Laurentis, il Bari rappresenta la seconda squadra per Magalini, il che potrebbe non essere un vantaggio. E cosa si cela dietro al silenzio della famiglia Noto? Potrebbero esserci trattative in corso che non sono ancora state rese pubbliche?

Per i tifosi giallorossi, l'attesa è pervasa da ansia, ma c'è fiducia nella capacità della famiglia Noto di fare scelte nell'interesse del club.

Con il futuro dell'US Catanzaro 1929 avvolto nel mistero, i tifosi rimangono in attesa di una comunicazione ufficiale. Si spera che gli sviluppi futuri portino stabilità e successo alla loro squadra del cuore.

Tuttavia, è importante considerare che se Vivarini cedesse a un'offerta allettante come quella del Venezia e i risultati tardassero ad arrivare, potrebbe esserci il rischio di un suo esonero. Per la famiglia Noto, perdere Vivarini significherebbe iniziare un nuovo progetto da zero, con tutte le incognite e le difficoltà del caso. Comunque tutta la tifoseria Giallorossa è a fianco delle scelte della famiglia Noto. (Immagine archivio)