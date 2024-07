Calciomercato: Venezia, Di Francesco in vantaggio su Zaffaroni: martedì la decisione

ROMA - La squadra neopromossa cerca il nuovo allenatore dopo l'addio di Vanoli. Favorito l'ex Frosinone, decisione imminente per guidare la squadra in Serie A.

Con l'addio di Vanoli che siederà sulla panchina del Torino, la squadra neopromossa è alla ricerca di un nuovo allenatore. Corsa a due tra Eusebio Di Francesco e Marco Zaffaroni, con l'ex Frosinone in vantaggio.

Festeggiata la promozione in Serie A grazie alla finale playoff vinta contro la Cremonese, il Venezia cerca l'allenatore che avrà il compito di raggiungere la salvezza nel prossimo campionato. Diversi i profili che la dirigenza ha valutato nel corso delle ultime settimane: da Vivarini a Bocchetti passando per Giampaolo, ma con i nomi di Eusebio Di Francesco e Marco Zaffaroni che al momento hanno staccato la concorrenza. L'ex Frosinone sembra essere il favorito, con il ds Antonelli che nella giornata di martedì avrà un confronto con la società per prendere una decisione definitiva.

Di Fra-Zaffaroni, retrocessione per entrambi

Per lunghi tratti rivelazione del campionato, il Frosinone di Di Francesco nella seconda parte di stagione non è riuscito a evitare la retrocessione in B. Il club ciociaro vorrebbe trattenerlo per organizzare una stagione che possa portare a una nuova promozione, ma difficilmente ciò accadrà: l'Udinese prima e il Venezia ora non hanno mai mollato la presa. Una retrocessione in stagione anche per Marco Zaffaroni alla guida della FeralpiSalò in B. Ereditata la squadra da Stefano Vecchi a ottobre, il classe 1969 non è riuscito a evitare la C: per lui 28 punti in altrettante partite.

Come riportato su sport.sky.it, si allontana la scelta Vivarini, mentre Di Francesco è il principale candidato per la panchina del Venezia. La decisione definitiva è attesa per martedì, con la società che spera di annunciare il nuovo allenatore per iniziare al meglio la preparazione per la prossima stagione di Serie A