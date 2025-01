“Cara Catanzaro” ha risanato i pannelli dedicati a Mimmo Rotella e vandalizzati nei giorni scorsi.

Cara Catanzaro ha lavorato anche la vigilia di Capodanno. Cara Catanzaro ha raccolto il “grido di dolore” di Sergio Dragone, che per primo aveva segnalato gli atti vandalici perpetrati ai pannelli commemorativi dedicati a Mimmo Rotella nella piazza a Lui dedicata. Segnalazione a cui ne erano seguite tante altre. Ma, come spesso accade, c’è chi segnala (giustamente), c’è chi opera concretamente.

I pannelli, grazie ai nostri volontari e grazie ai costosissimi e specifici diluenti di cui disponiamo, sono di nuovo puliti e pronti a essere ammirati da passanti e visitatori. Ma non è tutto, visto che c’eravamo, abbiamo anche provveduto a “bonificare” i bellissimi lampioni di corso Mazzini dalle decine di manifesti che vi erano stati affissi, in maniera a dir poco indecorosa, per pubblicare ordinanze comunali e rimasti lì anche ben oltre la scadenza delle stesse. Così le decine di migliaia di persone che hanno affollato stanotte il corso, lo hanno potuto trovare un tantino più decoroso.

E’ l’ennesimo regalo di Cara Catanzaro alla nostra amata città. Ma non chiediamo ringraziamenti, chiediamo semplicemente più attenzione per il decoro urbano da parte dei suoi cittadini, e, anche, dei suoi amministratori. Per quanto ci riguarda, noi ci saremo sempre.

CARA CATANZARO ODV