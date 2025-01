Carpino replica a Talerico: "Da lui odio sociale verso i lavoratori, quando farà qualcosa di buono per la città?"

Nota a firma del consigliere comunale Alberto Carpino

“Leggendo le ultime dichiarazioni del consigliere Talerico, viene da pensare che sia venuto il momento per lui di andare a doposcuola dal presidente Occhiuto.

Magari così potrà capire che essere di destra non significa che si debbano necessariamente odiare i lavoratori.

Se, infatti, bisogna rendere merito allo stesso Occhiuto per aver risolto positivamente la vertenza Abramo Customer Care, al contrario Talerico, da quando ha aderito a Forza Italia, sembra essere animato solo da un odio sociale nei confronti di chiunque abbia un posto di lavoro nell'ambito dei servizi pubblici svolgendo un ruolo utile per la comunità.

Più volte il consigliere ha cercato di influenzare, in passato, la maggioranza di cui faceva parte a portare la Catanzaro Servizi al fallimento, dimostrando totale disinteresse verso lavoratori e famiglie.

Non solo, ha anche cercato, in tutti i modi, anche a costo di pericolose forzature e collezionando strafalcioni, di mandare a casa quanti più possibile lavoratori della Sieco.

Ora che il sindaco Fiorita ha dato prova concretamente che è possibile, invece, trovare soluzioni condivise in grado di tutelare lavoratori e servizi, consigliamo al collega Talerico di dedicare il suo tempo, in modo più proficuo, al proprio ruolo di consigliere regionale provando, se capace, a fare qualcosa per la città in cui vive e risiede.

Ad oggi, dopo più di due anni di mandato, è riuscito incredibilmente nell’impresa di non fare nulla per Catanzaro.

Eppure, il sindaco contava molto sul suo doppio ruolo istituzionale per superare questioni rimaste in sospeso come quelle del parcheggio della cittadella, Palazzo Fazzari, Ente fiera, funicolare, e menomale che almeno, per alcune di queste, si è riusciti a fare a meno di lui.

Ora, con un po’ di sano amor proprio, scelga anche una sola cosa che possa fare di buono per la città per evitare di passare alla storia, questo sì, come il peggior consigliere regionale di sempre.”