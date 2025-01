Catanzaro al collasso: L’appello dell’Avv. Nunnari

Catanzaro – (Riceviamo e pubblichiamo) Sta per finire il periodo delle feste, ma chissà se la Befana porterà un po' di tranquillità, legalità e riposo ai residenti del centro storico di Catanzaro, che a causa degli schiamazzi e dei rumori provenienti dai locali sparsi nei vicoli hanno perso la pace...

Viene spontaneo chiedersi come mai non ci sia più un Sindaco a Catanzaro.

Eh sì, perchè se ci fosse si sarebbe accorto che i dintorni dell'inutile isola pedonale che ha istituito a discapito di cittadini e commercianti, sono ormai terra di nessuno.

Menzione a parte meritano le strade dissestate, con i sanpietrini che schizzano via quando passano le auto a velocità da Gran Premio con il rischio di ferire i passanti, i buchi nel manto stradale dai quali fuoriescono enormi ratti, i poveri cani randagi che vengono lasciati a vagare affamati e disperati per tutta la città e, dulcis in fundo, tutti questi fantastici bar e locali notturni, alcuni dei quali non osservano i regolamenti e le ordinanze comunali e causano assembramenti con CENTINAIA di persone in mezzo alla strada, perlopiù costituiti da ubriachi muniti di birra d'ordinanza e bicchiere in mano (rigorosamente di vetro) che impediscono il transito delle auto nella zona del pianicello, del Rosario, del Monte, di via XX Settembre e del Duomo.

Per non parlare della casbah che si è creata nei vicoletti che si dipartono da via Pepe in giù, in cui molti extracomunitari indisciplinati gettano immondizia e bottiglie rotte per strada senza che nessuno a ciò preposto faccia nulla.

Addirittura, anche in pieno giorno ho visto personalmente gente che urina in strada senza problemi.

Se avessimo un Sindaco avremmo anche una Polizia Municipale che di notte sarebbe in servizio e potrebbe mandare pattuglie a multare, a disperdere le folle, a sospendere le licenze e far chiudere tutti questi campioni dell'imprenditoria che, certi dell'impunità, gestiscono i propri locali in aperto dispregio della legge, addirittura tenendo la musica al massimo ben oltre gli orari previsti dalle ordinanze comunali.

Se avessimo un Sindaco, i Vigili ci sarebbero SEMPRE e non servirebbero solo a fare le multe alle auto in sosta sul Corso, senza quasi mai occuparsi delle auto parcheggiate sui marciapiedi e nei vicoli in modo da impedire il transito pedonale.

Ho personalmente passato nottate a chiamare le forze dell'ordine a causa dell'intollerabile situazione che c'è in centro, dove ci sono problemi anche a ritirarsi a casa.

Il risultato è registrato nel mio telefono: i Vigili alle 21 chiudono, i Carabinieri e la Polizia dicono di chiamare i Vigili.

La notte del 31 alle 4.15 ho chiamato i Vigili per i botti e la musica e mi hanno detto che sebbene fossero in servizio in centro per il concerto non potevano arrivare da me a causa degli assembramenti di persone in zona!

Le altre Ffo, mi rispondevano che lo scoppio di petardi, i bicchieri rotti e la musica a palla non sono emergenze con feriti e quindi riattaccavano.

Quindi dobbiamo procurarci dei feriti per essere tutelati?

A che serve pagare le tasse se a Catanzaro i residenti del centro sono esposti a tutto questo, a danneggiamenti delle auto parcheggiate, a sentire musica techno fino alle 4 del mattino, senza che nessuno si preoccupi di vigilare? La gente si deve alzare per andare a lavorare un'ora dopo che i Signori della Notte spengono la musica, ma pare che a nessuno importi.

Così ci ha ridotti questa Giunta inesistente, preoccupata solo di fare inutili eventi in centro; centro poi lasciato di notte in balia di delinquenti, gestori senza alcun rispetto per la legge ed extracomunitari che rompono bottiglie e si ubriacano in quel Bronx che è ormai diventato il perimetro Duomo, Pianicello, Santa Maria di Mezzogiorno, Via XX Settembre.

Se quello che ci meritiamo è questo io non lo so.

So solo che sui social non si legge altro. Esiste un problema sicurezza e legalità anche qui ma il Sindaco Ridens non se ne cura. Dovremo attendere la rissa? I feriti? Le bottigliate? Visto che siamo sostanzialmente senza Sindaco, sarebbe opportuno andare a votare.

Avv. Concetta Nunnari